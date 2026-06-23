Σήμερα που η ανάγκη για ασφάλεια και προετοιμασία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, η ασφαλιστική συνείδηση στα νησιά αποκτά νέα δυναμική. Η Αλεξάνδρα Χατζημιχάλη, Επικεφαλής του Διοικητικού Γραφείου Πωλήσεων της Interamerican στη Ρόδο, μιλά για το όραμά της για τα Δωδεκάνησα, τη σημασία της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες και τον ρόλο της ουσιαστικής προστασίας για οικογένειες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναφέρεται στις αλλαγές που έφεραν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη συζήτηση γύρω από την ασφάλιση και στην ανάγκη επένδυσης στη νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων.

Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για το γραφείο και την παρουσία της Interamerican στο νησί;

Το όραμά μου είναι όχι απλώς να είμαστε το μεγαλύτερο γραφείο στα Δωδεκάνησα, αλλά και το πιο χρήσιμο. Χρήσιμο για τον άνθρωπο που χρειάζεται καθοδήγηση, για την οικογένεια που θέλει να αισθάνεται ασφαλής, για την επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί με σιγουριά.

Θέλω κάθε κάτοικος, ανεξάρτητα από το νησί στο οποίο βρίσκεται, να έχει πρόσβαση στην ίδια ποιότητα συμβουλής, εξυπηρέτησης και προστασίας.

Παράλληλα, πιστεύω ότι η πρόοδος μιας τοπικής κοινωνίας μετριέται από τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις επόμενες γενιές της. Γι’ αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να επενδύουμε σε νέους επαγγελματίες, οι οποίοι θα αποτελέσουν το επόμενο κεφάλαιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στα Δωδεκάνησα. Η προσωπική μου ευθύνη ως επικεφαλής είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε άνθρωποι με φιλοδοξία και διάθεση για εξέλιξη να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αποτελέσουν τους αυριανούς συμβούλους της Interamerican στα νησιά μας.

Αν στα επόμενα χρόνια έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε την ασφαλιστική συνείδηση, να προστατεύσουμε περισσότερες οικογένειες και επιχειρήσεις και να έχουμε συμβάλλει στην ανάδειξη νέων επαγγελματιών που επιλέγουν να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, τότε θεωρώ ότι θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας.

Πώς χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης σε μια τοπική κοινωνία όπως η Ρόδος;

Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι κάποιος αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και εργάζονται.

Οι ανάγκες μιας οικογένειας στη Ρόδο, ενός επαγγελματία στην Κω ή μιας επιχείρησης στην Κάρπαθο διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που συναντά κανείς σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Όταν οι συμβουλές ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες, η σχέση αποκτά ουσία και διάρκεια.

Ας μην ξεχνάμε πως σε μια νησιωτική κοινωνία η εμπιστοσύνη λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Η εμπειρία ενός ανθρώπου επηρεάζει την εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης οικογένειας, ενός κύκλου φίλων ή μιας επαγγελματικής κοινότητας. Οι άνθρωποι αξιολογούν με τον χρόνο αν κάποιος λειτούργησε πραγματικά ως σύμβουλος ή αν απλώς διεκπεραίωσε μια συναλλαγή. Όταν χρόνια αργότερα αντιλαμβάνονται ότι είχαν προετοιμαστεί σωστά για μια δύσκολη στιγμή, τότε εδραιώνεται μια σχέση εμπιστοσύνης που αντέχει στον χρόνο. Αυτό δημιουργεί για εμάς ένα διαφορετικό επίπεδο ευθύνης, καθώς καλούμαστε να κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων των νησιών μας και να προτείνουμε λύσεις που θα αποδειχθούν ουσιαστικές όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.