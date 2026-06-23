Σήμερα που η ανάγκη για ασφάλεια και προετοιμασία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, η ασφαλιστική συνείδηση στα νησιά αποκτά νέα δυναμική. Η Αλεξάνδρα Χατζημιχάλη, Επικεφαλής του Διοικητικού Γραφείου Πωλήσεων της Interamerican στη Ρόδο, μιλά για το όραμά της για τα Δωδεκάνησα, τη σημασία της εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες και τον ρόλο της ουσιαστικής προστασίας για οικογένειες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναφέρεται στις αλλαγές που έφεραν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στη συζήτηση γύρω από την ασφάλιση και στην ανάγκη επένδυσης στη νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων.
Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για το γραφείο και την παρουσία της Interamerican στο νησί;
Το όραμά μου είναι όχι απλώς να είμαστε το μεγαλύτερο γραφείο στα Δωδεκάνησα, αλλά και το πιο χρήσιμο. Χρήσιμο για τον άνθρωπο που χρειάζεται καθοδήγηση, για την οικογένεια που θέλει να αισθάνεται ασφαλής, για την επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί με σιγουριά.
Θέλω κάθε κάτοικος, ανεξάρτητα από το νησί στο οποίο βρίσκεται, να έχει πρόσβαση στην ίδια ποιότητα συμβουλής, εξυπηρέτησης και προστασίας.
Παράλληλα, πιστεύω ότι η πρόοδος μιας τοπικής κοινωνίας μετριέται από τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις επόμενες γενιές της. Γι’ αυτό θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να επενδύουμε σε νέους επαγγελματίες, οι οποίοι θα αποτελέσουν το επόμενο κεφάλαιο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στα Δωδεκάνησα. Η προσωπική μου ευθύνη ως επικεφαλής είναι να δημιουργήσω τις συνθήκες ώστε άνθρωποι με φιλοδοξία και διάθεση για εξέλιξη να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να αποτελέσουν τους αυριανούς συμβούλους της Interamerican στα νησιά μας.
Αν στα επόμενα χρόνια έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε την ασφαλιστική συνείδηση, να προστατεύσουμε περισσότερες οικογένειες και επιχειρήσεις και να έχουμε συμβάλλει στην ανάδειξη νέων επαγγελματιών που επιλέγουν να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, τότε θεωρώ ότι θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας.
Πώς χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης σε μια τοπική κοινωνία όπως η Ρόδος;
Πιστεύω ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι κάποιος αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν και εργάζονται.
Οι ανάγκες μιας οικογένειας στη Ρόδο, ενός επαγγελματία στην Κω ή μιας επιχείρησης στην Κάρπαθο διαφέρουν σημαντικά από εκείνες που συναντά κανείς σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Όταν οι συμβουλές ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες, η σχέση αποκτά ουσία και διάρκεια.
Ας μην ξεχνάμε πως σε μια νησιωτική κοινωνία η εμπιστοσύνη λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Η εμπειρία ενός ανθρώπου επηρεάζει την εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης οικογένειας, ενός κύκλου φίλων ή μιας επαγγελματικής κοινότητας. Οι άνθρωποι αξιολογούν με τον χρόνο αν κάποιος λειτούργησε πραγματικά ως σύμβουλος ή αν απλώς διεκπεραίωσε μια συναλλαγή. Όταν χρόνια αργότερα αντιλαμβάνονται ότι είχαν προετοιμαστεί σωστά για μια δύσκολη στιγμή, τότε εδραιώνεται μια σχέση εμπιστοσύνης που αντέχει στον χρόνο. Αυτό δημιουργεί για εμάς ένα διαφορετικό επίπεδο ευθύνης, καθώς καλούμαστε να κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων των νησιών μας και να προτείνουμε λύσεις που θα αποδειχθούν ουσιαστικές όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.
Πόσο σημαντικό είναι σήμερα οι πολίτες να αισθάνονται πραγματικά προστατευμένοι;
Η προστασία για εμένα είναι η αίσθηση ότι, ακόμη και σε μια δύσκολη στιγμή, θα έχεις έναν έμπειρο σύμβουλο και σύμμαχο δίπλα σου για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος.
Για εμάς που ζούμε στα νησιά, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς γνωρίζουμε ότι σε θέματα υγείας η γεωγραφική απόσταση αποτελεί συχνά μια επιπλέον πρόκληση. Η δυνατότητα της Interamerican να διαθέτει ιδιόκτητο στόλο υγειονομικών αεροσκαφών αποτελεί ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα, καθώς εξασφαλίζει την άμεση μεταφορά προς εξειδικευμένες μονάδες όταν αυτό απαιτείται. Για τους ασφαλισμένους μας, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν βρίσκονται μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα, μπορούν να αισθάνονται σιγουριά ότι θα έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα όταν τη χρειαστούν.
Η αίσθηση της πραγματικής προστασίας πηγάζει από τη βεβαιότητα ότι, όταν χρειαστεί, υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός υποστήριξης έτοιμος να ανταποκριθεί και να σταθεί δίπλα σου.
Μετά και τις φυσικές καταστροφές που βίωσε το νησί, πώς έχει αλλάξει η συζήτηση γύρω από την ασφάλιση;
Οι πυρκαγιές του 2023 και οι πλημμύρες που ακολούθησαν το 2024 και το 2025 μας έδειξαν ότι οι σύγχρονοι κίνδυνοι αποτελούν μέρος μιας νέας πραγματικότητας, η οποία απαιτεί διαφορετικό τρόπο σκέψης και μεγαλύτερη ετοιμότητα. Συνεπώς, όλο και περισσότεροι πολίτες άρχισαν να αντιμετωπίζουν την ασφάλιση ως αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού τους για το μέλλον.
Αυτό που παρατηρώ πλέον είναι ότι ο κόσμος εμφανίζεται καλύτερα ενημερωμένος και θέτει πιο στοχευμένα ερωτήματα γύρω από τις καλύψεις που πραγματικά χρειάζεται. Πριν από λίγα χρόνια η συζήτηση αφορούσε κυρίως το κόστος της ασφάλισης. Σήμερα αφορά περισσότερο το περιεχόμενο της προστασίας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν τι θα συμβεί στην οικογένειά τους, στην κατοικία τους ή στην επιχείρησή τους αν αντιμετωπίσουν μια πραγματική κρίση.
Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι η κοινωνία προσεγγίζει πλέον την ασφάλιση με μεγαλύτερη ωριμότητα και ουσιαστική κατανόηση των πραγματικών της αναγκών. Για εμένα, αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την εξέλιξη της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.
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