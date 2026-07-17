Την αναγκαιότητα ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου για την ιδιωτική ασφάλιση που αποτελεί ζήτημα με ευρύτερη κοινωνική διάσταση και αγγίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ανέδειξε στις 15 Ιουλίου 2026, η πρωτοβουλία της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να συγκεντρώσει εκπροσώπους διαφορετικών κομμάτων σεμία ανοιχτή συζήτηση. Ο Ευάγγελος Λιάκος από τη Νέα Δημοκρατία, η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο Διονύσης Καλαματιανός από το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν στο μέλλον και το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης. Σημεία σύγκλισης των ομιλητών ήταν ότι μέσα από την πολιτική συναίνεση, την αναγκαία σύγκλιση προς όφελος των πολιτών και την παροχή φορολογικών κινήτρων μπορούν να χριστούν πιο ανθεκτικές οικονομίες και κοινότητες.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης υπογραμμίζοντας το χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος της ιδιωτικής ασφάλισης φτάνει το 7,5% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα περιορίζεται μόλις στο 2,5%. Η διαφορά αυτή δεν αποδίδεται μόνο στην «ασφαλιστική συνείδηση», αλλά κυρίως στην έλλειψη κινήτρων και ενός σταθερού νομοθετικού πλαισίου.

Ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας. Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση έχει οδηγήσει στην ακύρωση του 60% των ισόβιων νοσοκομειακών συμβολαίων, καθώς οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα κόστη. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου στηλίτευσε την «υποκρισία» των τιμολογήσεων στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπου ένας ασφαλισμένος μπορεί να χρεωθεί έως και τριπλάσια τιμή για την ίδια επέμβαση σε σχέση με έναν ιδιώτη.

Ο Δημήτρης Γαβαλάκης, Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και φορολογικών κινήτρων. Ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί κλασικό παράδειγμα χώρας όπου το υψηλό ποσοστό ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ επιτυγχάνεται μέσω φορολογικών κινήτρων. Σημείωσε μάλιστα ότι πρόσφατα στην Κύπρο θεσπίστηκαν επιπλέον φοροαπαλλαγές για την ασφάλιση ανικανότητας προς εργασία, πέραν αυτών που ήδη ίσχυαν για την απώλεια ζωής. Υπενθύμισε ότι το ΕΕΑ πρωτοστάτησε στην ένταξη της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες στον δημόσιο διάλογο. Επίσης, ανέφερε ότι το Επιμελητήριο έχει καταθέσει προτάσεις για τη μείωση του φόρου ασφαλίστρων στις περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης (π.χ. επιχειρήσεων), υποστηρίζοντας ότι το κράτος δεν πρέπει να εισπράττει φόρο από μια υποχρέωση που στοχεύει στην προστασία των περιουσιών. Τόνισε τη σημασία των φοροαπαλλαγών στον τρίτο πυλώνα ασφάλισης (ατομική ασφάλιση), καθώς σήμερα μόνο το 6% των εργαζομένων έχει πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα (επαγγελματική ασφάλιση). Ο τρίτος πυλώνας αποτελεί, κατά τον ίδιο, κρίσιμο στήριγμα για την εξασφάλιση της σύνταξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μισθωτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Λιάκος (ΝΔ) υπεραμύνθηκε των πρωτοβουλιών για την ένταξη της ιδιωτικής ασφάλισης στη δημόσια πολιτική, αναφέροντας την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ και το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Αντίθετα, η κ. Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) εστίασε στην ανάγκη προστασίας του καταναλωτή και στη διαφάνεια της αγοράς, σημειώνοντας ότι 300.000 πολίτες αναγκάστηκαν να μείνουν ανασφάλιστοι λόγω των αυξήσεων. Ο κ. Καλαματιανός (ΣΥΡΙΖΑ) τόνισε τον ρυθμιστικό ρόλο που πρέπει να έχει το κράτος για την αποφυγή «καρτέλ» στον τομέα της υγείας και τη σημασία της συμπληρωματικότητας της ιδιωτικής ασφάλισης με ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα.