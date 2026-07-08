Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ

Η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας, προσφοράς και ενεργού συμμετοχής στην ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, διοργανώνει την κεντρική επετειακή εκδήλωσή της, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 20:00, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο στο Μικρολίμανο Πειραιά, σε μια βραδιά αναγνώρισης, τιμής, έμπνευσης και προοπτικής.

Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς, στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συντονιστές, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, συνεργάτες και προσωπικότητες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη του θεσμού.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η συλλεκτική επετειακή έκδοση των 40 χρόνων, μια ιστορική καταγραφή της διαδρομής, της προσφοράς και του οράματος της Ένωσης για το μέλλον.