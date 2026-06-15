Σε έναν κόσμο που δεν μιλάμε πια απλώς για κλιματική αλλαγή, αλλά για μια κατάσταση μόνιμης κρίσης, η προστασία των κρίσιμων υποδομών και η διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύονται σε ζητήματα εθνικής επιβίωσης. Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης με τίτλο «Νερό, Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «NatCat Summit» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου της Καθημερινής, Μαργαρίτας Πουρνάρα, η Δρ. Κατερίνα Παναγοπούλου (ΕΥΔΑΠ) και ο κ. Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου (HDI Global SE) ανέλυσαν πώς η κλιματική κρίση μεταμορφώνει το επιχειρησιακό και ασφαλιστικό τοπίο.

Η Ασφαλιστική αγορά μπροστά σε πρωτοφανή δεδομένα

Ο κ. Σεμερτζόγλου παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για τις φυσικές καταστροφές. Οι αποζημιώσεις από πλημμυρικά φαινόμενα τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα ισοδυναμούν με εκείνες των προηγούμενων 30 ετών. Παρά την αύξηση της επικινδυνότητας (σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες), η ασφαλιστική συνείδηση παραμένει χαμηλή, με το 80% των κατοικιών να παραμένει ανασφάλιστο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE τόνισε την ανάγκη για υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση και παροχή κινήτρων, σημειώνοντας ότι μια μεγαλύτερη ασφαλιστική βάση θα οδηγούσε σε χαμηλότερα ασφάλιστρα. Παράλληλα, έκανε μια έκκληση για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενιών, προτείνοντας την εισαγωγή της «ασφαλιστικής επιστήμης» στα σχολεία, ώστε οι μελλοντικοί πολίτες να κατανοούν τη σημασία της πρόληψης.

Το Μάθημα από το Καλλιμάρμαρο