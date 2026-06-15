Σε έναν κόσμο που δεν μιλάμε πια απλώς για κλιματική αλλαγή, αλλά για μια κατάσταση μόνιμης κρίσης, η προστασία των κρίσιμων υποδομών και η διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύονται σε ζητήματα εθνικής επιβίωσης. Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης με τίτλο «Νερό, Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «NatCat Summit» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου της Καθημερινής, Μαργαρίτας Πουρνάρα, η Δρ. Κατερίνα Παναγοπούλου (ΕΥΔΑΠ) και ο κ. Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου (HDI Global SE) ανέλυσαν πώς η κλιματική κρίση μεταμορφώνει το επιχειρησιακό και ασφαλιστικό τοπίο.
Η Ασφαλιστική αγορά μπροστά σε πρωτοφανή δεδομένα
Ο κ. Σεμερτζόγλου παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για τις φυσικές καταστροφές. Οι αποζημιώσεις από πλημμυρικά φαινόμενα τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα ισοδυναμούν με εκείνες των προηγούμενων 30 ετών. Παρά την αύξηση της επικινδυνότητας (σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες), η ασφαλιστική συνείδηση παραμένει χαμηλή, με το 80% των κατοικιών να παραμένει ανασφάλιστο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE τόνισε την ανάγκη για υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση και παροχή κινήτρων, σημειώνοντας ότι μια μεγαλύτερη ασφαλιστική βάση θα οδηγούσε σε χαμηλότερα ασφάλιστρα. Παράλληλα, έκανε μια έκκληση για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενιών, προτείνοντας την εισαγωγή της «ασφαλιστικής επιστήμης» στα σχολεία, ώστε οι μελλοντικοί πολίτες να κατανοούν τη σημασία της πρόληψης.
Το Μάθημα από το Καλλιμάρμαρο
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συζήτησης ήταν η αναφορά στη μελέτη της HDI για το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η εκτίμηση κινδύνου για τα επόμενα 10, 30 και 100 χρόνια ανέδειξε την εκπληκτική αντοχή των αρχαίων δομών. Μνημεία όπως το Καλλιμάρμαρο επιδεικνύουν μια διαχρονική ανθεκτικότητα που συχνά ξεπερνά τις σύγχρονες κατασκευές, οι οποίες σχεδιάζονται με ορίζοντα μόλις 50 ετών. Ωστόσο, ακόμα και εκεί, η μελέτη πρότεινε μέτρα βελτίωσης, ειδικά για τον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της γειτνίασης με δασώδεις εκτάσεις.
Η πρόκληση με την ύδρευση
Για την ΕΥΔΑΠ, η ανθεκτικότητα δεν είναι μια θεωρητική έννοια αλλά μια καθημερινή μάχη. Με ένα δίκτυο 14 εκατομμυρίων μέτρων σωληνώσεων κάτω από την Αττική και αγωγούς που μεταφέρουν νερό από τη Δυτική Ελλάδα, ο οργανισμός χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμη οντότητα». Όπως εξήγησε η Δρ. Παναγοπούλου, οποιαδήποτε δυσλειτουργία αγγίζει άμεσα την υγεία και τη ζωή των πολιτών.
Οι απειλές είναι πλέον πολυεπίπεδες. Η κλιματική κρίση πλήττει την ποσότητα και την ποιότητα του νερού, ενώ ακραία φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, καταπονούν το έδαφος και τις υποδομές. Μάλιστα, η ανθεκτικότητα συνδέεται πλέον άρρηκτα και με την κυβερνοασφάλεια. Οι εταιρείες νερού αποτελούν στόχο επιθέσεων που σκοπεύουν στην αλλοίωση μετεωρολογικών δεδομένων και μοντέλων ποιότητας, καθιστώντας τη θωράκιση των ψηφιακών συστημάτων εξίσου κρίσιμη με τη συντήρηση των αγωγών.
Η συζήτηση έκλεισε με μια κοινή διαπίστωση: η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια για απάθεια. Είτε πρόκειται για θεσμικούς φορείς που διαχειρίζονται το νερό, είτε για επιχειρήσεις και ιδιώτες που πρέπει να προστατεύσουν την περιουσία τους, η ανάληψη ευθύνης είναι μονόδρομος. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «κάποιοι πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια», καθώς η ανθεκτικότητα δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα στον 21ο αιώνα.
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