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NATCAT SUMMIT

Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

Οι Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου και Κατερίνα Παναγοπούλου θα συζητήσουν για τις κρίσιμες υποδομές στο NatCat Summit

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|8/6/2026
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Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

Η κλιματική αλλαγή ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις στους υδάτινους πόρους, τις υποδομές και την οικονομική δραστηριότητα. Σε ειδικό πάνελ στο NatCat Summit στις 10 Ιουνίου θα συζητηθεί το πώς η περιβαλλοντική ασφάλεια, η αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων και ο σχεδιασμός ανθεκτικών υποδομών μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες να προσαρμοστούν σε ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα και συχνότερες φυσικές καταστροφές.

Το θέμα θα αναλύσουν οι Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος, HDI Global SE και Κατερίνα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Διαχείρισης Κινδύνων, ΕΥΔΑΠ.

Δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και διαχειριστές κρίσιμων υποδομών καλούνται να συνεργαστούν για την ενίσχυση της ετοιμότητας, τη μείωση των ευπαθειών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας.

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To συνέδριο του Money Review της Καθημερινής με Content και Communication Partner την Morax Media θα γίνει στο “Φάρο” του ΚΠΙΣΝ.

Δείτε εδώ την agenda του συνεδρίου

#Unep#Ευδαπ#Κλιματική Αλλαγή#Κπισν#Hdi Global Se#Morax Media#Natcat Summit#Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου#Σδιτ#Φυσικές Καταστροφές
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