Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

Η κλιματική αλλαγή ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις στους υδάτινους πόρους, τις υποδομές και την οικονομική δραστηριότητα. Σε ειδικό πάνελ στο NatCat Summit στις 10 Ιουνίου θα συζητηθεί το πώς η περιβαλλοντική ασφάλεια, η αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων και ο σχεδιασμός ανθεκτικών υποδομών μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες να προσαρμοστούν σε ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα και συχνότερες φυσικές καταστροφές.

Το θέμα θα αναλύσουν οι Κωνσταντίνος Σεμερτζόγλου, Διευθύνων Σύμβουλος, HDI Global SE και Κατερίνα Παναγοπούλου, Διευθύντρια Διαχείρισης Κινδύνων, ΕΥΔΑΠ.

Δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και διαχειριστές κρίσιμων υποδομών καλούνται να συνεργαστούν για την ενίσχυση της ετοιμότητας, τη μείωση των ευπαθειών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας.

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