Protexa: Επτά χρόνια συνεχούς στήριξης του «Δείπνο Αγάπης»

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο παρεμβαίνει η Protexa. Ως στρατηγικός συνεργάτης του «Δείπνο Αγάπης», αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση σύνθετων διοικητικών και νομικών διαδικασιών που επιτρέπουν στους ωφελούμενους να ανακτήσουν πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά δικαιώματα.

Για έναν άνθρωπο που ζει στον δρόμο, η επανένταξη δεν εξαρτάται μόνο από τη στέγη ή την τροφή. Συχνά ξεκινά από κάτι πολύ πιο απλό αλλά εξίσου καθοριστικό: ένα ΑΜΚΑ που δεν εκδόθηκε ποτέ, μια φορολογική δήλωση που εκκρεμεί, μια κοινωνική παροχή που διακόπηκε ή ένα έγγραφο ταυτοποίησης που χάθηκε. Χωρίς αυτά, η πρόσβαση στην υγεία, στην εργασία και στην κοινωνική προστασία παραμένει αδύνατη.

Από το 2019, η Protexa αποτελεί σταθερό συνεργάτη του «Δείπνου Αγάπης», προσφέροντας εξειδικευμένη υποστήριξη στις διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που συχνά αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την κοινωνική επανένταξη ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας ευαλωτότητας.

Υποβολή αιτήσεων και εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών

Το «Δείπνο Αγάπης» προσφέρει γεύματα κάθε Τρίτη και Πέμπτη σε ανθρώπους που ζουν στον δρόμο ή σε συνθήκες ακραίας επισφάλειας. Πέρα από την εξειδικευμένη υποστήριξη, στελέχη της Protexa συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις του «Δείπνου Αγάπης», προσφέροντας εθελοντικά τον χρόνο και την προσωπική τους παρουσία στους ανθρώπους που εξυπηρετεί η οργάνωση.

«Πίσω από κάθε αίτηση, κάθε ΑΜΚΑ ή κάθε φορολογική δήλωση υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Η συνεργασία μας με την Protexa εδώ και επτά χρόνια αποδεικνύει ότι η πραγματική κοινωνική προσφορά δεν περιορίζεται στις δωρεές. Είναι η συνέπεια, η εξειδικευμένη γνώση και η παρουσία ανθρώπων που επιλέγουν να βρίσκονται δίπλα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», σημειώνει η επικεφαλής του «Δείπνου Αγάπης», Μαριάννα Πέππα.

«Η γραφειοκρατία δεν είναι ίδια για όλους. Για κάποιους αποτελεί μια καθημερινή ταλαιπωρία, για όσους ζουν στον δρόμο μπορεί να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Η τεχνογνωσία μας αποκτά πραγματική αξία όταν συμβάλλει ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στα δικαιώματά τους», αναφέρει ο Δρ. Ανδρέας Δελέγκος, ιδρυτής της Protexa.

Για την Protexa, η εταιρική κοινωνική ευθύνη εκφράζεται μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, όπου η εξειδίκευση της εταιρείας μετατρέπεται σε πραγματική υποστήριξη για ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.