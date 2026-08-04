Αν σχεδιάζεις να ταξιδέψεις φέτος με το αυτοκίνητο, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν είναι το μόνο έξοδο που πρέπει να υπολογίσεις. Σε αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς, το κόστος των καυσίμων είναι αισθητά υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος των διακοπών.
Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου, ανέλυσε τις μέσες τιμές καυσίμων* στα ελληνικά νησιά και συνέκρινε τις βασικές νησιωτικές περιοχές της χώρας με τον πανελλήνιο μέσο όρο.
*Η ανάλυση βασίζεται στις μέσες λιανικές τιμές καυσίμων 2/8/2026, όπως δημοσιεύονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οι μέσες τιμές ανά νησιωτική περιοχή υπολογίστηκαν από το Pricefox ως απλός μέσος όρος των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.
Σε ποια νησιά είναι ακριβότερα τα καύσιμα;
Αν ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο, αξίζει να γνωρίζεις ότι δεν έχουν όλα τα νησιά τις ίδιες τιμές καυσίμων. Η διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη, ανάλογα με τον προορισμό σου.
Αν ταξιδεύεις σε προορισμό με υψηλότερες τιμές καυσίμων, συνήθως συμφέρει να γεμίσεις το ρεζερβουάρ πριν επιβιβαστείς στο πλοίο.
Δες παρακάτω πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές ανά νησιωτική περιοχή.
Τι σημαίνει αυτό για τον προορισμό που θα επιλέξω;
Οι μεγαλύτερες διαφορές στις τιμές καυσίμων καταγράφονται στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 φτάνει τα 2,271€/λίτρο, δηλαδή περίπου 25 λεπτά υψηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Υψηλότερες από τον μέσο όρο είναι και οι τιμές της αμόλυβδης 100 και του diesel, γεγονός που αυξάνει αισθητά το κόστος μετακίνησης αν σκοπεύεις να χρησιμοποιείς καθημερινά το αυτοκίνητό σου.
Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, όπου η αμόλυβδη 95 κοστίζει κατά μέσο όρο 2,150€/λίτρο, περίπου 13 λεπτά ακριβότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο.
Αντίθετα, στην Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο οι μέσες τιμές βρίσκονται πιο κοντά στον πανελλήνιο μέσο όρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα νησιά έχουν ίδιες τιμές, αλλά ότι συνολικά η επιβάρυνση είναι μικρότερη σε σχέση με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
Οι υψηλότερες τιμές στα νησιά οφείλονται κυρίως στο αυξημένο κόστος μεταφοράς των καυσίμων, αλλά και στη μεγαλύτερη ζήτηση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Αν ταξιδεύω με πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, τι να περιμένω;
Αν οδηγείς πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, οι διαφορές στις τιμές είναι μικρότερες από ό,τι στην αμόλυβδη βενζίνη, παραμένουν όμως αισθητές σε αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς.
Οι Κυκλάδες καταγράφουν και εδώ τις υψηλότερες μέσες τιμές, με το diesel να φτάνει τα 2,276€/λίτρο, δηλαδή περίπου 21 λεπτά ακριβότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,154€/λίτρο, ενώ η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται πιο κοντά στον μέσο όρο της χώρας.
Παρότι τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα καταναλώνουν συνήθως λιγότερο καύσιμο, το αυξημένο κόστος ανά λίτρο μπορεί να επηρεάσει τον συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών, ειδικά αν σκοπεύεις να διανύσεις πολλά χιλιόμετρα.
Πόσο ακριβότερο είναι το υγραέριο στα νησιά;
Το υγραέριο εξακολουθεί να είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το οικονομικότερο καύσιμο. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι στα νησιά παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες διαφορές τιμής σε σχέση με τον πανελλήνιο μέσο όρο.
Η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στα Δωδεκάνησα, όπου το Υγραέριο κοστίζει 1,373€/λίτρο, δηλαδή περίπου 41% ακριβότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 1,278€/λίτρο, ενώ και τα Ιόνια Νησιά (1,146€/λίτρο) και το Βόρειο Αιγαίο (1,179€/λίτρο) βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας.
Αυτό σημαίνει ότι, αν και το υγραέριο παραμένει οικονομικότερο από τη βενζίνη, το όφελος μπορεί να είναι μικρότερο όταν ταξιδεύεις σε ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς.
💡 Χρήσιμη συμβουλή: Αν ταξιδεύεις σε μικρότερο νησί, έλεγξε πριν φύγεις αν υπάρχουν πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο και πού βρίσκονται.
Πόσο θα αυξηθεί το κόστος των διακοπών μου;
Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή σε ένα μόνο γέμισμα, όμως αν χρησιμοποιείς καθημερινά το αυτοκίνητό σου για παραλίες, χωριά και εκδρομές, το συνολικό κόστος αυξάνεται αισθητά.
Για ένα αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το κόστος ενός γεμίσματος διαμορφώνεται ως εξής:
Αυτό σημαίνει ότι ένα μόνο γέμισμα στις Κυκλάδες κοστίζει περίπου 12,50€ περισσότερο σε σχέση με μια περιοχή όπου οι τιμές κινούνται στον πανελλήνιο μέσο όρο.
Αν σκοπεύεις να μετακινείσαι καθημερινά με το αυτοκίνητο και χρειαστεί να γεμίσεις δύο ή τρεις φορές κατά τη διάρκεια των διακοπών, η επιπλέον δαπάνη μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 30€, πριν καν υπολογίσεις ακτοπλοϊκά, διόδια ή στάθμευση.
Τι μπορώ να κάνω για να πληρώσω λιγότερα καύσιμα;
Αν και δεν μπορείς να επηρεάσεις την τιμή στην αντλία, μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση του αυτοκινήτου σου με μερικές απλές κινήσεις:
Γέμισε το ρεζερβουάρ πριν φτάσεις στο νησί, ειδικά αν ταξιδεύεις προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα.
Σύγκρινε τις τιμές των πρατηρίων. Ακόμη και στο ίδιο νησί μπορεί να υπάρχουν διαφορές αρκετών λεπτών ανά λίτρο, ειδικά μεταξύ τουριστικών περιοχών και πιο απομακρυσμένων οικισμών.
Έλεγξε την πίεση των ελαστικών πριν ξεκινήσεις. Ακόμη και μικρή απόκλιση μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση.
Οδήγησε με σταθερή ταχύτητα και απέφυγε τις απότομες επιταχύνσεις και τα δυνατά φρεναρίσματα.
Μην μεταφέρεις περιττό βάρος, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείς μπαγκαζιέρα οροφής.
Προγραμμάτισε τον ανεφοδιασμό σου, ειδικά αν πρόκειται να κινηθείς σε μικρότερα ή πιο απομακρυσμένα νησιά.
Εκτός από τα καύσιμα, τι άλλο αξίζει να ελέγξω πριν το ταξίδι;
Όταν προετοιμάζεις το ταξίδι σου, δεν αρκεί να υπολογίσεις μόνο τα καύσιμα. Ένα απρόοπτο στον δρόμο μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από ένα ακριβότερο γέμισμα.
Πριν φύγεις για διακοπές, έλεγξε ότι το αυτοκίνητό σου είναι σωστά συντηρημένο και ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου σου περιλαμβάνει οδική βοήθεια. Είναι μία από τις πιο χρήσιμες καλύψεις όταν ταξιδεύεις, καθώς οι περισσότεροι καλοκαιρινοί προορισμοί βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η άμεση πρόσβαση σε συνεργείο ή τεχνική βοήθεια δεν είναι πάντα δεδομένη.
Αν προκύψει μια μηχανική βλάβη, ένα σκασμένο λάστιχο, μια άδεια μπαταρία ή οποιοδήποτε άλλο απρόοπτο, η οδική βοήθεια μπορεί να αναλάβει την επιτόπια εξυπηρέτηση ή τη μεταφορά του αυτοκινήτου σου. Έτσι αποφεύγεις την ταλαιπωρία, τις χρονοβόρες αναζητήσεις για γερανό σε μια άγνωστη περιοχή και ένα απρόβλεπτο κόστος που μπορεί να φτάσει εκατοντάδες ευρώ, ειδικά αν χρειαστεί μεταφορά του οχήματος σε μεγάλη απόσταση.
Αν πλησιάζει η ανανέωση της ασφάλειάς σου, είναι μια καλή ευκαιρία να συγκρίνεις προσφορές πριν φύγεις. Στο Pricefox μπορείς να συγκρίνεις online τιμές και καλύψεις από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες και να επιλέξεις το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και το budget σου.
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