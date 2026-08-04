Αν σχεδιάζεις να ταξιδέψεις φέτος με το αυτοκίνητο, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δεν είναι το μόνο έξοδο που πρέπει να υπολογίσεις. Σε αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς, το κόστος των καυσίμων είναι αισθητά υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος των διακοπών.

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου , ανέλυσε τις μέσες τιμές καυσίμων* στα ελληνικά νησιά και συνέκρινε τις βασικές νησιωτικές περιοχές της χώρας με τον πανελλήνιο μέσο όρο.

*Η ανάλυση βασίζεται στις μέσες λιανικές τιμές καυσίμων 2/8/2026, όπως δημοσιεύονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Οι μέσες τιμές ανά νησιωτική περιοχή υπολογίστηκαν από το Pricefox ως απλός μέσος όρος των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σε ποια νησιά είναι ακριβότερα τα καύσιμα;

Αν ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο, αξίζει να γνωρίζεις ότι δεν έχουν όλα τα νησιά τις ίδιες τιμές καυσίμων. Η διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη, ανάλογα με τον προορισμό σου.

Αν ταξιδεύεις σε προορισμό με υψηλότερες τιμές καυσίμων, συνήθως συμφέρει να γεμίσεις το ρεζερβουάρ πριν επιβιβαστείς στο πλοίο.

Δες παρακάτω πώς διαμορφώνονται οι μέσες τιμές ανά νησιωτική περιοχή.

Τι σημαίνει αυτό για τον προορισμό που θα επιλέξω;

Οι μεγαλύτερες διαφορές στις τιμές καυσίμων καταγράφονται στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 φτάνει τα 2,271€/λίτρο, δηλαδή περίπου 25 λεπτά υψηλότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Υψηλότερες από τον μέσο όρο είναι και οι τιμές της αμόλυβδης 100 και του diesel, γεγονός που αυξάνει αισθητά το κόστος μετακίνησης αν σκοπεύεις να χρησιμοποιείς καθημερινά το αυτοκίνητό σου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, όπου η αμόλυβδη 95 κοστίζει κατά μέσο όρο 2,150€/λίτρο, περίπου 13 λεπτά ακριβότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο.

Αντίθετα, στην Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο οι μέσες τιμές βρίσκονται πιο κοντά στον πανελλήνιο μέσο όρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα νησιά έχουν ίδιες τιμές, αλλά ότι συνολικά η επιβάρυνση είναι μικρότερη σε σχέση με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι υψηλότερες τιμές στα νησιά οφείλονται κυρίως στο αυξημένο κόστος μεταφοράς των καυσίμων, αλλά και στη μεγαλύτερη ζήτηση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Αν ταξιδεύω με πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, τι να περιμένω;

Αν οδηγείς πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, οι διαφορές στις τιμές είναι μικρότερες από ό,τι στην αμόλυβδη βενζίνη, παραμένουν όμως αισθητές σε αρκετούς νησιωτικούς προορισμούς.

Οι Κυκλάδες καταγράφουν και εδώ τις υψηλότερες μέσες τιμές, με το diesel να φτάνει τα 2,276€/λίτρο, δηλαδή περίπου 21 λεπτά ακριβότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,154€/λίτρο, ενώ η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται πιο κοντά στον μέσο όρο της χώρας.

Παρότι τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα καταναλώνουν συνήθως λιγότερο καύσιμο, το αυξημένο κόστος ανά λίτρο μπορεί να επηρεάσει τον συνολικό προϋπολογισμό των διακοπών, ειδικά αν σκοπεύεις να διανύσεις πολλά χιλιόμετρα.

Πόσο ακριβότερο είναι το υγραέριο στα νησιά;

Το υγραέριο εξακολουθεί να είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το οικονομικότερο καύσιμο. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι στα νησιά παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες διαφορές τιμής σε σχέση με τον πανελλήνιο μέσο όρο.

Η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στα Δωδεκάνησα, όπου το Υγραέριο κοστίζει 1,373€/λίτρο, δηλαδή περίπου 41% ακριβότερα από τον πανελλήνιο μέσο όρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες με 1,278€/λίτρο, ενώ και τα Ιόνια Νησιά (1,146€/λίτρο) και το Βόρειο Αιγαίο (1,179€/λίτρο) βρίσκονται αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι, αν και το υγραέριο παραμένει οικονομικότερο από τη βενζίνη, το όφελος μπορεί να είναι μικρότερο όταν ταξιδεύεις σε ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς.

💡 Χρήσιμη συμβουλή: Αν ταξιδεύεις σε μικρότερο νησί, έλεγξε πριν φύγεις αν υπάρχουν πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο και πού βρίσκονται.