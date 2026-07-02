Θανατηφόρο ατύχημα με Tesla: Η αντανάκλαση του ήλιου & η ΑΙ

Η Tesla Inc. διευθέτησε σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα μια αγωγή που προέκυψε από ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα το 2023, το οποίο προκάλεσε έρευνα για ελαττώματα στην τεχνολογία αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Στη σύγκρουση ενεπλάκη η 71χρονη Johna Story, η οποία είχε βγει από το όχημά της σε έναν αυτοκινητόδρομο της Αριζόνα για να βοηθήσει στην κατεύθυνση της κυκλοφορίας γύρω από αυτοκίνητα που είχαν ήδη τρακάρει λόγω της εκτυφλωτικής ηλιακής ακτινοβολίας. Λίγο αργότερα, χτυπήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από ένα SUV Tesla Model Y που χρησιμοποιούσε το λεγόμενο σύστημα Full Self-Driving της εταιρείας. Ο θάνατος της Story - ένας από τους 40.901 στους δρόμους των ΗΠΑ εκείνο το έτος - ήταν ο πρώτος γνωστός θάνατος πεζού που συνδέεται με την τεχνολογία αυτοματισμού της Tesla. Το τροχαίο προκάλεσε ομοσπονδιακή έρευνα από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας της Οδικής Κυκλοφορίας και αγωγή από την κόρη της Story εναντίον της Tesla και του οδηγού.

Ο δικηγόρος Dustin Birch, ο οποίος εκπροσωπεί την κόρη της Story, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι η υπόθεση διευθετήθηκε πρόσφατα και «η πελάτισσά μου είναι στην ευχάριστη θέση να το αφήσει πίσω της». Οι όροι του διακανονισμού δεν αποκαλύφθηκαν και ένας δικηγόρος της Tesla δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το Bloomberg News δημοσίευσε πέρυσι μια έρευνα που εξέταζε εάν η αντανάκλαση του ήλιου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης της Tesla που βασίζεται σε κάμερα. Η έκθεση ανασύνθεσε το ατύχημα εν μέρει μέσω βίντεο και φωτογραφιών που ελήφθησαν μέσω αιτημάτων δημόσιων αρχείων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Elon Musk στοιχηματίζει όλο και περισσότερο το μέλλον της Tesla στην τεχνολογία οχημάτων χωρίς οδηγό και στα ρομποτικά ταξί, με την FSD να υποστηρίζει αυτές τις φιλοδοξίες. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ζητήσει εγκρίσεις σε όλο τον κόσμο για εκδόσεις της τεχνολογίας, ακόμη και όταν ορισμένοι υποστηρικτές της αυτοκινητοβιομηχανικής ασφάλειας υποστηρίζουν ότι πτυχές του συστήματος είναι ελαττωματικές.