Την ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων στις πολυκατοικίες σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτική η κυβέρνηση μέσα από το νομοσχέδιο που αναμένεται για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τη συνιδιοκτησία.
Τις αλλαγές που θα επέλθουν παρουσίασαν προ ημερών ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, οι οποίοι προανήγγειλαν και τη σύσταση ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ειδικά για το πεδίο της ασφάλισης αναφέρεται υποχρέωση στην ασφάλιση της οικοδομής.
Ο νόμος που θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προβλέπει:
Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός ή γενικότερα για φυσικές καταστροφές των κοινόχρηστων χώρων
Λήψη αποφάσεων σε πολύ σημαντικά ζητήματα με το 51%
Θα εξεταστεί να μπαίνουν σε θέση διαχειριστή δικηγόροι ή γραφεία
θα ενοποιεί χιλιάδες νομοθετήματα που χρονολογούνται από το 1929
θα απλοποιεί τη διαδικασία οικοδόμησης κοινών οικοπέδων
Στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές διανομής και προσαρμογή των ρυθμίσεων στις νέες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου.
Στη σύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο σε περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης και με το πολεοδομικό–περιβαλλοντικό δίκαιο, με τη συνεργασία του ΤΕΕ.
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