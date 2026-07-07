Την ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων στις πολυκατοικίες σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτική η κυβέρνηση μέσα από το νομοσχέδιο που αναμένεται για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τη συνιδιοκτησία.

Τις αλλαγές που θα επέλθουν παρουσίασαν προ ημερών ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, οι οποίοι προανήγγειλαν και τη σύσταση ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ειδικά για το πεδίο της ασφάλισης αναφέρεται υποχρέωση στην ασφάλιση της οικοδομής.

Ο νόμος που θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προβλέπει: