Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών: Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση

Ο νόμος που θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση

Βίκυ ΓερασίμουΒίκυ Γερασίμου|7/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών: Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση

 Την ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων στις πολυκατοικίες σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτική η κυβέρνηση μέσα από το νομοσχέδιο που αναμένεται για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τη συνιδιοκτησία.

Τις αλλαγές που θα επέλθουν παρουσίασαν προ ημερών ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, οι οποίοι προανήγγειλαν και τη σύσταση ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Ειδικά για το πεδίο της ασφάλισης αναφέρεται υποχρέωση στην ασφάλιση της οικοδομής.

Ο νόμος που θα έχει ψηφιστεί μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να προβλέπει:

  • Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός ή γενικότερα για φυσικές καταστροφές των κοινόχρηστων χώρων

  • Λήψη αποφάσεων σε πολύ σημαντικά ζητήματα με το 51%

  • Θα εξεταστεί να μπαίνουν σε θέση διαχειριστή δικηγόροι ή γραφεία

  • θα ενοποιεί χιλιάδες νομοθετήματα που χρονολογούνται από το 1929

  • θα απλοποιεί τη διαδικασία οικοδόμησης κοινών οικοπέδων

  • Στην ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές διανομής και προσαρμογή των ρυθμίσεων στις νέες διατάξεις του κληρονομικού δικαίου.

  • Στη σύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο σε περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης και με το πολεοδομικό–περιβαλλοντικό δίκαιο, με τη συνεργασία του ΤΕΕ.

    • #Ασφάλιση#Φυσικές Καταστροφές
    Designia
    Atladiki

    Σχόλια

    Φόρτωση...
    Imperial Insurance
    Top 5 Trending
    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
    asfalistikomarketing

    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

    Συνεντεύξεις
    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
    Ειδήσεις
    Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
    Αστική Ευθύνη
    Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
    Σύνταξη - Αποταμίευση Ειδήσεις & Νέα
    Ν. Κεραμέως: "Ανοιχτά" ΤΕΑ, φορητότητα και κίνητρα ασφάλισης
    Syndea
    Newsletter

    Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

    Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

    Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

    Σχετικά Άρθρα

    Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

    Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

    Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

    Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

    Ανασφάλιστο το 80% των κατοικιών και το 90% των επιχειρήσεων

    Ανασφάλιστο το 80% των κατοικιών και το 90% των επιχειρήσεων

    «Corporate & Special Risk Solutions Team: Το νέο στοίχημα της INTERAMERICAN στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις»

    «Corporate & Special Risk Solutions Team: Το νέο στοίχημα της INTERAMERICAN στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις»

    Η Πρόεδρος της EIOPA, P. Hielkema στο NatCat Summit

    Η Πρόεδρος της EIOPA, P. Hielkema στο NatCat Summit

    Κρατικός Ασφαλιστικός οργανισμός & κάλυψη 50% μέσω του ΕΝΦΙΑ

    Κρατικός Ασφαλιστικός οργανισμός & κάλυψη 50% μέσω του ΕΝΦΙΑ

    NatCat: Το μοντέλο κάλυψης και το χάσμα ενημέρωσης

    NatCat: Το μοντέλο κάλυψης και το χάσμα ενημέρωσης

    Δικτυακό περιεχόμενο

    MORAX MEDIA NETWORK

    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

    Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

    Kαλύτερη μαθητική “start up” της χρονιάς η “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ethica

    Kαλύτερη μαθητική “start up” της χρονιάς η “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

    Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

    Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

    Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

    Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

    Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

    Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

    Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

    Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

    Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

    Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα AristurtleEthica

    Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle

    Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

    Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο

    Οι μαθητικές ομάδες που διακρίθηκαν στο NextGen Innovators 2026Ethica

    Οι μαθητικές ομάδες που διακρίθηκαν στο NextGen Innovators 2026