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Προϊστάμενος/η Κλάδου Αυτοκινήτου

WISE DAEDALUS IKE - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

WISE DAEDALUS IKE|14/7/2026
Sofos Insurance

Εταιρεία: WISE DAEDALUS IKE

Τοποθεσία: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Email Επικοινωνίας: [email protected]

Γίνε μέλος της Ομάδας της Wise Daedalus

Η Wise Daedalus, ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο ασφαλιστικό πρακτορείο με δυναμική παρουσία στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, αναζητά Προϊστάμενο/η για την υποστήριξη του Κλάδου Αυτοκινήτου, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και της παραγωγικής ανάπτυξης του τμήματος.

Καθήκοντα & Αρμοδιότητες

-Διαχείριση αιτήσεων ασφάλισης και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και προσθέτων πράξεων.
-Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για τιμολόγηση, εγκρίσεις και διεκπεραίωση υποθέσεων.
-Καθημερινή υποστήριξη και εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών.
-Δημιουργία και αποστολή προσφορών ασφάλισης αυτοκινήτου.
-Συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης προσφορών (follow-up) με στόχο τη μετατροπή τους σε παραγωγή.
-Διαχείριση ανανεώσεων και συμβολαίων σε ισχύ.
-Συμβολή στη βελτιστοποίηση διαδικασιών εξυπηρέτησης και παραγωγής.

Προφίλ Υποψηφίου

-Προϋπηρεσία σε ασφαλιστικό πρακτορείο ή μεσιτική εταιρεία στον κλάδο αυτοκινήτου.
-Γνώση ασφαλιστικών εφαρμογών Datawise, BlueByte.
-Εξοικείωση με portals ασφαλιστικών εταιρειών.
-Καλή γνώση Η/Υ (MS Office & διαδικτυακές εφαρμογές).
-Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών.
-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
-Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και εξυπηρετικές δεξιότητες.
-Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.

Τι προσφέρει η Wise Daedalus

-Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
-Πλήρη απασχόληση σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
-Σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με προοπτικές εξέλιξης.
-Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον ασφαλιστικό κλάδο.
-Συμμετοχή σε μια ομάδα με όραμα ανάπτυξης και καινοτομίας.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της Wise Daedalus και να εξελιχθείτε επαγγελματικά στον ασφαλιστικό κλάδο, αποστείλετε το βιογραφικό σας στο:

[email protected]

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