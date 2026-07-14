Προϊστάμενος/η Κλάδου Αυτοκινήτου

Εταιρεία: WISE DAEDALUS IKE

Τοποθεσία: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Email Επικοινωνίας: [email protected]

Γίνε μέλος της Ομάδας της Wise DaedalusΗ Wise Daedalus, ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο ασφαλιστικό πρακτορείο με δυναμική παρουσία στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, αναζητά Προϊστάμενο/η για την υποστήριξη του Κλάδου Αυτοκινήτου, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και της παραγωγικής ανάπτυξης του τμήματος.Καθήκοντα & Αρμοδιότητες-Διαχείριση αιτήσεων ασφάλισης και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και προσθέτων πράξεων.-Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες για τιμολόγηση, εγκρίσεις και διεκπεραίωση υποθέσεων.-Καθημερινή υποστήριξη και εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών.-Δημιουργία και αποστολή προσφορών ασφάλισης αυτοκινήτου.-Συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης προσφορών (follow-up) με στόχο τη μετατροπή τους σε παραγωγή.-Διαχείριση ανανεώσεων και συμβολαίων σε ισχύ.-Συμβολή στη βελτιστοποίηση διαδικασιών εξυπηρέτησης και παραγωγής.Προφίλ Υποψηφίου-Προϋπηρεσία σε ασφαλιστικό πρακτορείο ή μεσιτική εταιρεία στον κλάδο αυτοκινήτου.-Γνώση ασφαλιστικών εφαρμογών Datawise, BlueByte.-Εξοικείωση με portals ασφαλιστικών εταιρειών.-Καλή γνώση Η/Υ (MS Office & διαδικτυακές εφαρμογές).-Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών.-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.-Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και εξυπηρετικές δεξιότητες.-Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.Τι προσφέρει η Wise Daedalus-Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.-Πλήρη απασχόληση σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.-Σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με προοπτικές εξέλιξης.-Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον ασφαλιστικό κλάδο.-Συμμετοχή σε μια ομάδα με όραμα ανάπτυξης και καινοτομίας.Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της Wise Daedalus και να εξελιχθείτε επαγγελματικά στον ασφαλιστικό κλάδο, αποστείλετε το βιογραφικό σας στο: