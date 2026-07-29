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Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Ερευνώνται τα μέτρα ασφαλείας – Ασφαλιστήριο για φυσικές καταστροφές στη μονάδα

Τα περιστατικά που καταγράφονται με εκρήξεις σε μονάδες - Τρίκαλα, Ασπρόπυργος, Κόρινθος- κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πρωτόκολλα ασφαλείας

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/7/2026
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Φονική έκρηξη στα Εξαμίλια: Ερευνώνται τα μέτρα ασφαλείας – Ασφαλιστήριο για φυσικές καταστροφές στη μονάδα

Το ζήτημα της ασφάλειας και της τήρησης- ελέγχου των κανόνων και των πρωτοκόλλων που προβλέπονται στα εργοστάσια και τις μονάδες παραγωγής βρίσκεται για άλλη μία φορά στην επικαιρότητα μέσα από την περίπτωση του εργοστασίου ξυδιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου και τις φονικής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι έρευνες των αρμοδίων αρχών, που είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια της μεγάλης έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και οδήγησε στον ελαφρύ τραυματισμό ενός 37χρονου που εκτελούσε εργασίες σε διπλανή οικία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο χώρο που σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία έγινε αισθητή σε απόσταση χιλιομέτρων στις 13:29 το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου. Από τη φωτιά που ακολούθησε κάηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες κατάφεραν μετά από μία ώρα να περιορίσουν τις φλόγες. Κατά τις ίδιες πηγές η μονάδα φαίνεται πως έχει ασφαλιστική κάλυψη για φυσικές καταστροφές σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία.

Οι έρευνες εστιάζονται στο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις σωληνώσεις καθώς και στις πληροφορίες των εργαζομένων. Τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του περιστατικού έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας. Ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας οδηγήθηκαν χτες στον εισαγγελέα και απολογούνται την Παρασκευή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Σύμφωνα με πηγές και οι τρεις θα υποστηρίξουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Πάντως φαίνεται πως πρέπει να τεθούν στο μικροσκόπιο των κρατικών ελέγχων οι επιχειρήσεις όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, καθώς λίγες μέρες πριν κατεγράφη το επίσης θανατηφόρο ατύχημα στον Ασπρόπυργο που έχασε τη ζωή του ένας άντρας από τη Ρουμανία, ενώ ζωντανές παραμένουν οι μνήμες από τη μεγάλη έκρηξη στην μπισκοτοποιία Βιολάντα το Γενάρη του 2025 στα Τρίκαλα, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες.

#Youtube#Βιολάντα#Ασφαλιστική#Φυσικές Καταστροφές#Φωτιά
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