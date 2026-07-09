Insurance Daily
Eurolife
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5 εκ. ευρώ για τις υποδομές των δήμων Ωραιοκάστρου και Π. Μελά

Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|9/7/2026
AllSafe
5 εκ. ευρώ για τις υποδομές των δήμων Ωραιοκάστρου και Π. Μελά

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των δημάρχων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, με αντικείμενο τον άμεσο συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Σαββάτου στις δύο πληγείσες περιοχές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ορίστηκε το πλαίσιο των άμεσων ενεργειών και των χρονοδιαγραμμάτων για την αποζημίωση των πληγέντων, την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά των υποδομών στις πληγείσες περιοχές, οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές θα λάβουν άμεσα την πρώτη οικονομική ενίσχυση, μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Με το φύλλο αυτοψίας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έντυπα Ε1 και Ε9), οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν την αποζημίωση για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκινούν άμεσα οι απαιτούμενες αυτοψίες, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποζημίωσης. Η κρατική αρωγή θα καλύψει το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς επί του ενεργητικού των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, τόνισε:

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στους πολίτες δύο περιοχών που δοκιμάστηκαν μέσα σε λίγες ημέρες από δύο μεγάλες πυρκαγιές. Προτεραιότητά μας είναι η άμεση στήριξη των πληγέντων και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Ορίσαμε συγκεκριμένες διαδικασίες και σαφή χρονοδιαγράμματα, ώστε να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης. Κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει αβοήθητος.»

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές των δύο Δήμων, προκειμένου να ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την έκταση των καταστροφών και την πορεία των ερευνών σχετικά με τα αίτια εκδήλωσής της.


Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου ενημερώθηκε επίσης για τη λειτουργία του σύγχρονου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών που διαθέτει ο Δήμος μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, επισκέφθηκε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης, όπου νοσηλεύονται πυροσβέστες που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους, ευχήθηκε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας για την αυτοθυσία, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

#Αποζημίωση
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Ασφάλιση για Φυσικές Καταστροφές
Μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο
Cypria Life
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Καύσωνες “ante portas”:  Το «Heat Ready London», το WEF και οι ασφαλιστικές

Καύσωνες “ante portas”:  Το «Heat Ready London», το WEF και οι ασφαλιστικές

Φυσικές καταστροφές: Η ασφάλιση ως μοχλός ανθεκτικότητας

Φυσικές καταστροφές: Η ασφάλιση ως μοχλός ανθεκτικότητας

Γέφυρα Key: Η μάχη για τις οικονομικές αποζημιώσεις

Γέφυρα Key: Η μάχη για τις οικονομικές αποζημιώσεις

Tα μηνύματα της ΕΑΔΕ στον δημόσιο διάλογο για την ασφάλιση

Tα μηνύματα της ΕΑΔΕ στον δημόσιο διάλογο για την ασφάλιση

Ο Δ. Μαζαράκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ στο NatCat Summit

Ο Δ. Μαζαράκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ στο NatCat Summit

Πρόταση για συμμετοχή ασφαλιστικών στα καινοτόμα φάρμακα

Πρόταση για συμμετοχή ασφαλιστικών στα καινοτόμα φάρμακα

2,25 δις για την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη

2,25 δις για την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη

Ασφαλιστικές απάτες που έγραψαν ιστορία

Ασφαλιστικές απάτες που έγραψαν ιστορία

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα AristurtleEthica

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο