Η ακραία ζέστη είναι ο πιο θανατηφόρος κλιματικός κίνδυνος καθώς σύμφωνα με το Eorld Economic Forum (WEF) οδηγεί σε 489.000 θανάτους ετησίως - περισσότερους από τους πλημμύρες, τους τυφώνες, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές μαζί. Επίσης, γίνεται γρήγορα ο πιο δαπανηρός κλιματικός κίνδυνος, ο οποίος προβλέπεται να οδηγήσει σε ετήσιες απώλειες παραγωγικότητας ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και σε ετήσιες απώλειες παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 445 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες έως το 2035.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε συχνότερους, μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερους καύσωνες, με τις επιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερβολική ζέστη προκαλεί ήδη περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη από οποιοδήποτε άλλο ακραίο καιρικό φαινόμενο.Οι συνεχόμενοι των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει την Ευρώπη σε μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η υπηρεσία Copernicus και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη συχνότητα των ακραίων θερμικών επεισοδίων.
Η αύξηση της θερμοκρασίας επιβαρύνει τα συστήματα υγείας, προκαλεί προβλήματα στις μεταφορές, αυξάνει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, μειώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στις ενεργειακές υποδομές λόγω της αυξημένης ζήτησης για ψύξη.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καύσωνες δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα γεγονότα αλλά μία νέα κανονικότητα. Η IPCC εκτιμά ότι κάθε επιπλέον αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη θα συνοδεύεται από ακόμη πιο συχνά και πιο έντονα κύματα ακραίας ζέστης, ακόμη και αν περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Το Σχέδιο του Λονδίνου
Μετά τον ιστορικό καύσωνα του 2022, όταν για πρώτη φορά η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τους 40°C, οι αρχές του Λονδίνου αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την πόλη.
Αρχικά εκπονήθηκε το London Climate Resilience Review, μία ανεξάρτητη αξιολόγηση που περιλαμβάνει 50 προτάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στους καύσωνες, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των κτιρίων ώστε να μην υπερθερμαίνονται, η ενίσχυση των πράσινων υποδομών, η προστασία των κρίσιμων δικτύων και η καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. ()
Το 2026 παρουσιάστηκε το Heat Ready London, το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο της πόλης αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Το σχέδιο θέτει πέντε βασικούς στόχους: την προστασία της δημόσιας υγείας, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων απέναντι στη θερμική καταπόνηση, την προσαρμογή των κτιρίων και των δημόσιων χώρων, τη διασφάλιση της λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών και την προστασία της οικονομικής δραστηριότητας.
Μεταξύ των δράσεων που προβλέπονται είναι η δημιουργία περισσότερων «δροσερών χώρων» για τους πολίτες, η εγκατάσταση δημόσιων σημείων πόσιμου νερού, η ενίσχυση της δενδροφύτευσης, η ανακαίνιση κατοικιών που υπερθερμαίνονται, καθώς και η προσαρμογή νοσοκομείων, σχολείων και δικτύων μεταφορών στις υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου, περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες στο Λονδίνο βρίσκονται ήδη σε υψηλό κίνδυνο υπερθέρμανσης.
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και ο ρόλος του χρηματοοικονομικού τομέα
Η αντιμετώπιση των συνεπειών των καυσώνων δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των κρατών. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερο βάρος δίνεται και στον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις οικονομικές απώλειες για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και δημόσιους οργανισμούς.
Σε πρόσφατη έκθεσή του, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) επισημαίνει ότι η ακραία ζέστη αποτελεί έναν από τους πλέον υποτιμημένους κλιματικούς κινδύνους. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στην αποζημίωση των ζημιών, αλλά και στην πρόληψη, μέσω της αξιολόγησης κινδύνων, της παροχής κινήτρων για επενδύσεις σε ανθεκτικά κτίρια, της χρηματοδότησης έργων προσαρμογής και της ανάπτυξης νέων ασφαλιστικών προϊόντων για επιχειρήσεις και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν τεράστιο όγκο δεδομένων για την αξιολόγηση των κινδύνων, γεγονός που τους επιτρέπει να συμβάλουν στον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης πριν ακόμη εκδηλωθεί μια φυσική καταστροφή. Επιπλέον, μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών χρηματοδοτώντας λύσεις που μειώνουν τον κίνδυνο, όπως πράσινες υποδομές, σκίαση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα απαιτήσει στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών, τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και ασφαλιστικού κλάδου. Όπως επισημαίνουν, η πρόληψη κοστίζει σημαντικά λιγότερο από την αποκατάσταση των καταστροφών, ενώ η έγκαιρη επένδυση στην ανθεκτικότητα μπορεί να περιορίσει τόσο τις ανθρώπινες απώλειες όσο και το οικονομικό κόστος των ολοένα συχνότερων καυσώνων.
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