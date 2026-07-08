Η ακραία ζέστη είναι ο πιο θανατηφόρος κλιματικός κίνδυνος καθώς σύμφωνα με το Eorld Economic Forum (WEF) οδηγεί σε 489.000 θανάτους ετησίως - περισσότερους από τους πλημμύρες, τους τυφώνες, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές μαζί. Επίσης, γίνεται γρήγορα ο πιο δαπανηρός κλιματικός κίνδυνος, ο οποίος προβλέπεται να οδηγήσει σε ετήσιες απώλειες παραγωγικότητας ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και σε ετήσιες απώλειες παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 445 δισεκατομμυρίων δολαρίων για εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες έως το 2035.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε συχνότερους, μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερους καύσωνες, με τις επιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερβολική ζέστη προκαλεί ήδη περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη από οποιοδήποτε άλλο ακραίο καιρικό φαινόμενο.Οι συνεχόμενοι των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει την Ευρώπη σε μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η υπηρεσία Copernicus και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη συχνότητα των ακραίων θερμικών επεισοδίων.

Η αύξηση της θερμοκρασίας επιβαρύνει τα συστήματα υγείας, προκαλεί προβλήματα στις μεταφορές, αυξάνει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, μειώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων και δημιουργεί σοβαρές πιέσεις στις ενεργειακές υποδομές λόγω της αυξημένης ζήτησης για ψύξη.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καύσωνες δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα γεγονότα αλλά μία νέα κανονικότητα. Η IPCC εκτιμά ότι κάθε επιπλέον αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη θα συνοδεύεται από ακόμη πιο συχνά και πιο έντονα κύματα ακραίας ζέστης, ακόμη και αν περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Το Σχέδιο του Λονδίνου

Μετά τον ιστορικό καύσωνα του 2022, όταν για πρώτη φορά η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τους 40°C, οι αρχές του Λονδίνου αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την πόλη.

Αρχικά εκπονήθηκε το London Climate Resilience Review, μία ανεξάρτητη αξιολόγηση που περιλαμβάνει 50 προτάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στους καύσωνες, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των κτιρίων ώστε να μην υπερθερμαίνονται, η ενίσχυση των πράσινων υποδομών, η προστασία των κρίσιμων δικτύων και η καλύτερη προετοιμασία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. ()