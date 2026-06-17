Tα μηνύματα της ΕΑΔΕ στον δημόσιο διάλογο για την ασφάλιση

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), μέσω του Προέδρου της Κωνσταντίνου Ρούσση, ανέδειξε σε δύο σημαντικές δημόσιες παρεμβάσεις – το NatCat Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε την 10/06 και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤ την 14/06, τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ασφαλιστική αγορά και το σύστημα υγείας, καταθέτοντας τις προτάσεις της με έμφαση στην πρόληψη, την διαφάνεια και την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο NatCat Summit, η παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΔΕ εστίασε στον ρόλο της ασφάλισης απέναντι στους αυξανόμενους φυσικούς και κλιματικούς κινδύνους, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία και την οικονομία. Όπως υπογράμμισε «η ασφάλιση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα προϊόν περιορισμένης χρήσης, αλλά ως θεμελιώδης μηχανισμός πρόληψης και προστασίας για το σύνολο της κοινωνίας».

Παράλληλα, επισήμανε τόσο την ανάγκη διευκρινίσεων στον Νόμο προκειμένου να ασφαλιστούν περισσότερες επιχειρήσεις, όσο και την σημασία της προσαρμογής των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στα δεδομένα που διαθέτει ο ασφαλιστικός κλάδος, τα οποία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά, όχι μόνο στην αποζημίωση μετά από καταστροφές, αλλά κυρίως στην πρόληψη, στη διαχείριση κινδύνων και στη μείωση της έντασης των ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως κρίσιμο παράγοντα, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών ανθεκτικότητας.

Στην τηλεοπτική του παρέμβαση στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της ΕΑΔΕ εστίασε στο ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί συνολική προσέγγιση και όχι αποσπασματικές λύσεις. Κεντρική θέση αποτέλεσε η ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Πολιτείας, ασφαλιστικών εταιρειών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που οδηγούν στην αύξηση του κόστους υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη διαφάνεια των νοσοκομειακών χρεώσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο του κόστους και την δίκαιη λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα, ο κ. Ρούσσης πρότεινε την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, ως μέσο επίτευξης μεγαλύτερης αποδοτικότητας και καλύτερων αποτελεσμάτων για τον πολίτη.