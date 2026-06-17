Insurance Daily
Eurolife
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Tα μηνύματα της ΕΑΔΕ στον δημόσιο διάλογο για την ασφάλιση

Κεντρικοί άξονες, η πρόληψη και η συνεργασία

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|17/6/2026
AllSafe
Tα μηνύματα της ΕΑΔΕ στον δημόσιο διάλογο για την ασφάλιση

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), μέσω του Προέδρου της Κωνσταντίνου Ρούσση, ανέδειξε σε δύο σημαντικές δημόσιες παρεμβάσεις – το NatCat Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε την 10/06 και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στην ΕΡΤ την 14/06, τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ασφαλιστική αγορά και το σύστημα υγείας, καταθέτοντας τις προτάσεις της με έμφαση στην πρόληψη, την διαφάνεια και την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο NatCat Summit, η παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΔΕ εστίασε στον ρόλο της ασφάλισης απέναντι στους αυξανόμενους φυσικούς και κλιματικούς κινδύνους, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης στην κοινωνία και την οικονομία. Όπως υπογράμμισε «η ασφάλιση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα προϊόν περιορισμένης χρήσης, αλλά ως θεμελιώδης μηχανισμός πρόληψης και προστασίας για το σύνολο της κοινωνίας».

Παράλληλα, επισήμανε τόσο την ανάγκη διευκρινίσεων στον Νόμο προκειμένου να ασφαλιστούν περισσότερες επιχειρήσεις, όσο και την σημασία της προσαρμογής των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και στα δεδομένα που διαθέτει ο ασφαλιστικός κλάδος, τα οποία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά, όχι μόνο στην αποζημίωση μετά από καταστροφές, αλλά κυρίως στην πρόληψη, στη διαχείριση κινδύνων και στη μείωση της έντασης των ζημιών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως κρίσιμο παράγοντα, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ασφαλιστικής αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών πολιτικών ανθεκτικότητας.

Στην τηλεοπτική του παρέμβαση στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της ΕΑΔΕ εστίασε στο ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή του απαιτεί συνολική προσέγγιση και όχι αποσπασματικές λύσεις. Κεντρική θέση αποτέλεσε η ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Πολιτείας, ασφαλιστικών εταιρειών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που οδηγούν στην αύξηση του κόστους υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη διαφάνεια των νοσοκομειακών χρεώσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον έλεγχο του κόστους και την δίκαιη λειτουργία της αγοράς. Παράλληλα, ο κ. Ρούσσης πρότεινε την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, ως μέσο επίτευξης μεγαλύτερης αποδοτικότητας και καλύτερων αποτελεσμάτων για τον πολίτη.

#Ασφάλιστρα Υγείας#Εαδε#Ερτ#Natcat Summit#Αποζημίωση#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Ασφάλιστρα#Οικονομία
Designia
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Εκδηλώσεις
Interamerican: Από τα 300 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών στο 1 δις
Cypria Life
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Στα 10 δις στην Ελλάδα η ασφαλιστική παραγωγή το 2036

Στα 10 δις στην Ελλάδα η ασφαλιστική παραγωγή το 2036

NatCat Summit 2026: Η Petra Hielkema της EIOPA στην Αθήνα

NatCat Summit 2026: Η Petra Hielkema της EIOPA στην Αθήνα

Υδρόγειος: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα

Υδρόγειος: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΑΕΕ:  Που οφείλονται οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Φυσικές καταστροφές: Στο 25% στην Ευρώπη στο 5% στην Ελλάδα η ασφαλιστική κάλυψη

Φυσικές καταστροφές: Στο 25% στην Ευρώπη στο 5% στην Ελλάδα η ασφαλιστική κάλυψη

Ο Δ. Μαζαράκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ στο NatCat Summit

Ο Δ. Μαζαράκης, αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ στο NatCat Summit

Οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο έντονοι

Οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο έντονοι

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)Insurance Daily

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση