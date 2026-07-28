Ένα βήμα πριν τη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΤΕΑ - ΟΑΠΕΣ

Τον… δρόμο προς τη Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση του β’ πυλώνα ασφάλισης. Χθες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των διατάξεων του νομοσχεδίου, οπότε το υπουργείο θα ολοκληρώσει την κατάρτιση του νομοσχεδίου προβαίνοντας στις σχετικές προσαρμογές και εν συνεχεία θα το προωθήσει στο κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι βασικότερες αλλαγές που θα επέλθουν στη λειτουργία του β’ πυλώνα ασφάλισης και ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο, είναι οι εξής:

Τα όρια εισφορών: Τα ανώτατα όρια εισφορών αυξάνονται για μισθωτούς από 20% σε 35% των ακαθάριστων αποδοχών τους σε ετήσια βάση. Για τους μη μισθωτούς αυξάνονται από τα 20.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ ως ετήσιο όριο.

Τα Ανοιχτά Ταμεία: Πλέον εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ανάλογα ΤΕΑ (Ταμείο – Ομπρέλα), που θα λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την ΤτΕ, ενώ καταργείται το όριο των 100 εργαζομένων για να υπάρξει προσχώρηση σε Ανοιχτό ΤΕΑ.