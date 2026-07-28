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Ένα βήμα πριν τη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΤΕΑ - ΟΑΠΕΣ

Πλέον εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ανάλογα ΤΕΑ

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|28/7/2026
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Ένα βήμα πριν τη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΤΕΑ - ΟΑΠΕΣ

Τον… δρόμο προς τη Βουλή παίρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση του β’ πυλώνα ασφάλισης. Χθες ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των διατάξεων του νομοσχεδίου, οπότε το υπουργείο θα ολοκληρώσει την κατάρτιση του νομοσχεδίου προβαίνοντας στις σχετικές προσαρμογές και εν συνεχεία θα το προωθήσει στο κοινοβούλιο προς ψήφιση.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Οι βασικότερες αλλαγές που θα επέλθουν στη λειτουργία του β’ πυλώνα ασφάλισης και ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο, είναι οι εξής:

Τα όρια εισφορών: Τα ανώτατα όρια εισφορών αυξάνονται για μισθωτούς από 20% σε 35% των ακαθάριστων αποδοχών τους σε ετήσια βάση. Για τους μη μισθωτούς αυξάνονται από τα 20.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ ως ετήσιο όριο.

Τα Ανοιχτά Ταμεία: Πλέον εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ανάλογα ΤΕΑ (Ταμείο – Ομπρέλα), που θα λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την ΤτΕ, ενώ καταργείται το όριο των 100 εργαζομένων για να υπάρξει προσχώρηση σε Ανοιχτό ΤΕΑ.

Το ΟΑΠΕΣ: Το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης θα δημιουργείται από ασφαλιστικές εταιρίες, θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ και θα τελεί υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΤτΕ. Οι όροι λειτουργίας, εποπτείας και φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ ΤΕΑ και ΟΑΠΕΣ εξομοιώνονται πλήρως.

Η Φορολογία:  5% για περιοδική καταβολή της παροχής και 10% για εφάπαξ, για όσους θα είναι ασφαλισμένοι σε ΤΕΑ ή σε Ομαδικά Ασφαλιστικά Προϊόντα Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ) και εξέρχονται της ασφάλισης από το 62ο έως το 67ο έτος της ηλικίας τους. Αντίστοιχα 2,5% για περιοδική σύνταξη και με 5% για εφάπαξ για όσους θα εξέρχονται της ασφάλισης μετά το 67ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι θα αποχωρήσουν από το καθεστώς ασφάλισης πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους θα επιβαρύνονται με υψηλότερη φορολόγηση.

Η φορητότητα: Σε περίπτωση αλλαγής εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αλλάζουν Ταμείο κατοχυρώνοντας  τα προηγούμενα δικαιώματά τους. Η φορητότητα, ομαδική ή ατομική αφορά όλες τις περιπτώσεις προγραμμάτων ΤΕΑ και ΟΑΠΕΣ.

#Βουλή#Ασφαλιστικά#Τεα#Ττε#Φορολογία
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