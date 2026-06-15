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ΤΕΑ: Ν/σ προβλέπει ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα

Με τη νέα ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να συμμετέχουν και σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που δεν συνδέονται άμεσα με τον επαγγελματικό τους κλάδο

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/6/2026
Sofos Insurance
ΤΕΑ: Ν/σ προβλέπει ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα

Tρεις σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με στόχο να καταστούν πιο ελκυστικά για τους εργαζομένους και να ενισχυθεί η κινητικότητα των ασφαλισμένων, περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικού φορέα από τους εργαζομένους. Με τη νέα ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να συμμετέχουν και σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που δεν συνδέονται άμεσα με τον επαγγελματικό τους κλάδο. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα διευρύνει σημαντικά την κάλυψη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, δίνοντας πρόσβαση σε εργαζομένους μικρών επιχειρήσεων που σήμερα δεν διαθέτουν κλαδικό ή επιχειρησιακό ταμείο. Παράλληλα, θα επιτρέψει στα μεγαλύτερα ταμεία να προσελκύσουν ασφαλισμένους από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας το μέγεθος και τη βιωσιμότητά τους.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Στην πράξη, ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη ή επαγγελματικό κλάδο θα μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά του από το ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης στο άλλο, χωρίς να χάνει τις παροχές και τα ασφαλιστικά δικαιώματα που έχει ήδη θεμελιώσει.

Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει την καθιέρωση ενιαίων φορολογικών κινήτρων και κοινού πλαισίου φορολόγησης για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης. Πρόκειται για ένα νέο αποταμιευτικό και συνταξιοδοτικό εργαλείο του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, το οποίο θα τελεί υπό κοινό εποπτικό πλαίσιο με τα ΤΕΑ. Στο νέο αυτό σχήμα θα ενταχθούν τα ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, δημιουργώντας ένα πιο ενιαίο και ανταγωνιστικό περιβάλλον επαγγελματικής ασφάλισης.

#Βουλή#Ασφαλιστικά#Τεα
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