Αναφέρθηκε στην ανάγκη του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, καθώς αν και ο νέος νόμος καθιστά αναγκαία την παρουσία πιστοποιημένου διαμεσολαβητή για τα ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα επαγγελματικής συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), η απαίτηση αυτή δεν υφίσταται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή η διάκριση στερείται λογικής, καθώς ο διαμεσολαβητής είναι εκείνος που εξασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του πολίτη πριν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα θετικές τις διατάξεις που αφορούν:

Τη θετική στάση τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του κλάδου της διαμεσολάβησης απέναντι στις νέες ρυθμίσεις του σ/ν για την επαγγελματική ασφάλιση εξέφρασε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της βουλής, αναδεικνύοντας κρίσιμα σημεία που χρήζουν προσοχής για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Υπογράμμισε ότι η επαγγελματική ασφάλιση (ΤΕΑ και ομαδικά) εξαρτάται από την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό. Με δεδομένες τις προκλήσεις του πρώτου πυλώνα λόγω του δημογραφικού προβλήματος, πρότεινε την ενίσχυση και του τρίτου πυλώνα (ατομικά συμβόλαια) μέσω της επαναφοράς φορολογικών κινήτρων. Κατά την άποψή του, η στήριξη του πολίτη πρέπει να είναι πολυεπίπεδη, ώστε η ιδιωτική ασφάλιση να λειτουργεί συμπληρωματικά και αποτελεσματικά.

Επισήμανε ότι η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας αντιπροσωπεύει μόλις το 2,5% του ΑΕΠ, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 7,5% και η Κύπρος το 5%. Τόνισε ότι αυτή η απόκλιση δεν οφείλεται σε έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων, αλλά στην έλλειψη κατάλληλης νομολογίας και κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ανάλογες πρωτοβουλίες και για τον κλάδο της υγείας, καθώς και την ενεργοποίηση των υποχρεωτικών ασφαλίσεων αστικής ευθύνης που έχουν ήδη ψηφιστεί αλλά δεν λειτουργούν.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ζήτησε την πρόβλεψη ενός χρόνου προσαρμογής ενός έτους για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Η τελική του τοποθέτηση ήταν θετική, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις για τη διαμεσολάβηση και την ενίσχυση των κινήτρων σε όλο το φάσμα της ασφάλισης.



