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Επεκτείνει την κάλυψη στα Data Centers από τα 3,5 δις στα 5 δις δολ. η ΑΟΝ

Oι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, cloud computing και κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας επιταχύνονται, αυξάνοντας τη ζήτηση για ασφαλιστικές λύσεις ικανές να υποστηρίξουν μεγαλύτερα, πιο σύνθετα και πιο κεφαλαιακά απαιτητικά έργα

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|27/7/2026
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Επεκτείνει την κάλυψη στα Data Centers από τα 3,5 δις στα 5 δις δολ. η ΑΟΝ

Η Aon plc επεκτείνει το capacity του προγράμματος ασφάλισης Data Centers στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα διευρύνει τις λύσεις κινδύνου για τα περιουσιακά στοιχεία ψηφιακής υποδομής από την ανάπτυξη έως τις μακροπρόθεσμες λειτουργίες.

«Οι ψηφιακές υποδομές έχουν γίνει μια από τις πιο σημαντικές και κεφαλαιακά απαιτητικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Joe Peiser, Διευθύνων Σύμβουλος του Risk Capital για την Aon. «Καθώς οι πελάτες δημιουργούν μεγαλύτερα και πιο σύνθετα χαρτοφυλάκια κέντρων δεδομένων, χρειάζονται πρόσβαση σε μεγαλύτερη ασφαλιστική ικανότητα παράλληλα με λύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Η επέκταση του DCLP στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια καταδεικνύει την ικανότητά μας να βοηθάμε τους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια, να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να κλιμακώνονται με σιγουριά».

To πρόγραμμα υποστηρίζεται από ομάδα ασφαλιστών με αξιολόγηση Α από τις αγορές των Lloyd's και καλύπτει στους κινδύνους αστικής ευθύνης, κυβερνο-φορτίου και φορτίου έργων έως 200 εκατ. δολ. εκτός ΗΠΑ, 100 εκατ. δολ. εντός των ΗΠΑ, 400 εκατ. σε κυβερνο-σφάλματα και παραλείψεις και 500 εκατ. σε κάλυψη φορτίου έργων.

Έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κάλυψη τρομοκρατίας μέσω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Aon. Διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων, ανθεκτικότητας και συμβουλευτικής κύκλου ζωής μέσω της Aon Global Risk Consulting, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για κλιματικούς κινδύνους, λύσεων περιβαλλοντικών κινδύνων, Επαγγελματικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, συμβουλευτικής για κινδύνους ασφαλείας, μηχανικής κινδύνων και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας τους πελάτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των περιουσιακών στοιχείων.

Η επέκταση έρχεται καθώς οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, cloud computing και κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας επιταχύνονται, αυξάνοντας τη ζήτηση για ασφαλιστικές λύσεις ικανές να υποστηρίξουν μεγαλύτερα, πιο σύνθετα και πιο κεφαλαιακά απαιτητικά έργα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε προηγούμενες βελτιώσεις που αύξησαν την χωρητικότητα του DCLP στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια και επέκτειναν την υποστήριξη για επιχειρησιακά κέντρα δεδομένων.

#Ηπα#Aon#Lloyd's#Ασφαλιστική#Οικονομία
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