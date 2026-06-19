O κρίσιμος ρόλος του 2ου πυλώνα ασφάλισης

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Με ισχυρή συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των εποπτικών αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ασφαλιστικής και επενδυτικής αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης – #ocin26, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO του ethosGROUP, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι το Συνέδριο έχει εξελιχθεί σε θεσμό ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., ανέδειξε τη σημασία της συγκυρίας για τον θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη προχωρά σε ένα νέο υπόδειγμα όπου η αποταμίευση συνδέεται πιο ενεργά με τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Τόνισε ότι τα Τ.Ε.Α. καλούνται να αποτελέσουν βασικό πυλώνα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας αλλά και εργαλείο διοχέτευσης κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία.

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Κέλλυ Μαυρομάτη, συνιδρύτρια του Energizing Greece, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ενεργοποίησης των πολιτών γύρω από ζητήματα οικονομικής ανθεκτικότητας και προσωπικής ευημερίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη μετάβασης από ένα μοντέλο αποκλειστικής εξάρτησης από τη δημόσια σύνταξη σε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα πολλαπλών πυλώνων. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν στρατηγική επιλογή για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.

Η Petra Hielkema, Chairperson της EIOPA, ανέδειξε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης τα επόμενα χρόνια. Υπογράμμισε ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο ρόλο ως συνταξιοδοτικός θεσμός αλλά και ως επενδυτικός πυλώνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς, σημειώνοντας ότι το περιορισμένο μέγεθος πολλών Ταμείων αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δυσκολεύει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησε η παρέμβαση του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Προέδρου της ΕΑΕΕ και Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife FFH, ο οποίος ανέδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο το ζήτημα της αποταμίευσης:

«Όταν ένας Έλληνας βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη τρεις ημέρες από τον τελευταίο του μισθό. Όταν ένας Ευρωπαίος βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη επτά μήνες από τον τελευταίο του μισθό».

Όπως ανέφερε, η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιοποιητικής αποταμίευσης μέσα από ισχυρά εποπτευόμενα συστήματα, φορολογικά κίνητρα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Τόνισε ακόμη ότι ούτε το δημόσιο σύστημα μπορεί μόνο του να δώσει λύση, ούτε όμως μπορεί να υπάρξει επιτυχία χωρίς ενημέρωση και εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χαρακτήρισε την Επαγγελματική Ασφάλιση στρατηγική επιλογή για την οικονομία και την κοινωνία. Τόνισε ότι η Ευρώπη προχωρά σε μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση του τρόπου χρηματοδότησης του μέλλοντός της και ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία καλούνται να μετατρέψουν ιδιωτικές αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από τον πρώτο πυλώνα και ότι απαιτείται ενίσχυση φορολογικών κινήτρων, απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και επένδυση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Με μήνυμά του ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί κρίσιμο σημείο συνάντησης μεταξύ αποταμίευσης, επενδύσεων και οικονομικής ασφάλειας. Υπενθύμισε ότι η Πειραιώς υπήρξε η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιούργησε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας πως τα Τ.Ε.Α. μπορούν να εξελιχθούν σε ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές με σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως μοχλός ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Το πρώτο θεματικό πάνελ ανέδειξε τον ρόλο της αποταμίευσης και της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Συμβουλίου Eποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και Πρόεδρος του Δικτύου Διαφορετικότητας (Diversity Network) του IOSCO, Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ αναφέρθηκε στις μεγάλες καταθέσεις που παραμένουν εκτός επενδυτικής οικονομίας εξαιτίας ρυθμιστικού κατακερματισμού και τόνισε την ανάγκη απλών προϊόντων, κοινών κινήτρων και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Ο Γιώργος Θεοχαρίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανέδειξε την εμπειρία της Κύπρου στη διασυνοριακή δραστηριότητα και υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ο Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST σημείωσε ότι απαιτούνται αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών σχημάτων και νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα Τ.Ε.Α. να συμμετέχουν ουσιαστικά σε επενδύσεις υποδομών.

Ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στάθηκε στις δημογραφικές και επενδυτικές ανισορροπίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης μέσω στοχευμένων βελτιώσεων.

Panel II

Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού: Για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα

Μετά το διάλειμμα, στο δεύτερο πάνελ αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος υπό το βάρος του δημογραφικού.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων των Άννας Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Γιαννίτση, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή της Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μιράντας Ξαφά, Διευθύνουσα Συμβούλου της E.F. Consulting Ltd., Ερευνήτριας του Center for International Governance Innovation (CIGI) και Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ήταν ότι η μακροχρόνια βιωσιμότητα απαιτεί συνδυασμό δημόσιας προστασίας, συμπληρωματικής αποταμίευσης και ισχυρών θεσμών.

Η ευρωπαϊκή διάσταση – Αναθεώρηση της Οδηγίας IORP II

Ο Simone Miotto, Executive Director της AEIP, παρουσίασε τις εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση της Οδηγίας IORP II, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό εργαλείο που επηρεάζει τα επαγγελματικά ταμεία.