Tη σταθερά ανοδική πορεία του Οργανισμού, η οποία επιβεβαιώνει τον επιτυχημένο μετασχηματισμό του και την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Επικουρικού Κεφαλαίου ανέδειξε ο Πρόεδρος του, , κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος κατά τη Γενική Συνέλευση του φορέα στις 7 Ιουλίου.

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά σημαντικής προόδου, με την καθαρή θέση του Οργανισμού να διαμορφώνεται σε 235,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, την τελευταία πενταετία καταβλήθηκαν συνολικά 184 εκατ. ευρώ για 10.600 ζημιές, με σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, αναδείχθηκαν οι σημαντικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης περιόδου, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και των οικονομικών διαδικασιών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων και της ακίνητης περιουσίας, η ενίσχυση του Κέντρου Πληροφοριών και των δράσεων για τον περιορισμό της ανασφάλιστης κυκλοφορίας, καθώς και η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας και της διεθνούς παρουσίας του Οργανισμού.

Παρουσιάστηκε επίσης ο στρατηγικός σχεδιασμός της επόμενης περιόδου, με βασικούς άξονες τον περαιτέρω οργανωτικό εκσυγχρονισμό του Οργανισμού και την ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της ασφαλισμένης και υπεύθυνης οδήγησης. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος απένειμε συμβολικά δώρα στα απερχόμενα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, κ. Φώτη Ζέρβα και κα Χρύσα Καρακόιδα, σε αναγνώριση της προσφοράς τους στον Οργανισμό. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον κ. Ζέρβα για τη 15ετή συνεχή παρουσία και την καθοριστική συμβολή του στο Επικουρικό Κεφάλαιο, καθώς και στην κα Καρακόιδα για τη σημαντική συμβολή της στο έργο του Οργανισμού. Στο τέλος της συνεδρίασης διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής. Υποβλήθηκαν 90.456 ψήφοι από το σύνολο των 100.000 και εξελέγησαν εννέα (9) μέλη από ένδεκα (11) υποψηφίους.

Τα εκλεγμένα μέλη συγκάλεσαν Διαχειριστική Επιτροπή με θέμα, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση σε σώμα.

Η σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής έχει ως εξής: