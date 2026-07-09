Στα “χέρια” της βουλγαρικής εισαγγελίας βρίσκεται σειρά συμφωνιών πώλησης περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής εταιρείας DallBogg, συμβόλαια της οποίας υπήρχαν και στην Ελλάδα και της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί από τον Ιούνιο.

Φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FSC (εποπτική αρχή), Vasil Golemanski, ότι ακυρώθηκε καταρχήν μία σύμβαση με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2025 για την πώληση της DallBogg Pension Insurance Company, θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου στην ασφαλιστική, έναντι σχεδόν 11 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ο Golemanski χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή "ανησυχητική" και ενημέρωσε την εισαγγελία.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και συμφωνίες για την πώληση τριών ακινήτων για τα οποία είχαν υπογραφεί κατά τις ίδιες πηγές προσύμφωνα στα τέλη Μαρτίου, αλλά έγιναν γνωστά μόνο όταν οι αγοραστές προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την επικύρωσή τους. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας, καθώς φέρεται ότι καταβλήθηκαν χρηματικές προκαταβολές σε μετρητά για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, κατά παράβαση των νόμιμων ορίων που ισχύουν στη χώρα για τις συναλλαγές με μετρητά, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων.

Προβλήματα από το 2024

Τα πρώτα “μαύρα συννεφα” στην περίπτωση της Dallbogg, που στην Ελλάδα είχε συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων, αλλά και ασφαλίσεις πέρα από τη Βουλγαρία σε Ρουμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία άρχισαν να φαίνονται το 2024-2025 που η εποπτική αρχή εντόπισε ελλείψεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη διακυβέρνηση της DallBogg και ζήτησε από την εταιρεία να λάβει διορθωτικά μέτρα και να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά της. Στις αρχές Απριλίου η FSC αύξησε την εποπτεία της, στις 11 Μαίου κατατέθηκε σχέδιο αναδιάρθρωσης που η εποπτική αρχή έκρινε ανεπαρκές, τον Απρίλιο ο επόπτης απαγόρευσε στην εταιρεία να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία και στις 9 Ιουνίου ανακλήθηκε η άδεια.

Golemanski: Οι αποζημιώσεις συνεχίζονται

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της FSC, Plamen Danailov, δήλωσε ότι τα ενεργά ασφαλιστήρια της εταιρείας μειώνονται κατά 8.000 έως 10.000 την εβδομάδα, καθώς η DallBogg δεν επιτρέπεται πλέον να εκδίδει νέα ασφαλιστήρια. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δικαστικά διορισμένοι διαχειριστές διαπίστωσαν «πλήρες οργανωτικό χάος» στη λειτουργία της εταιρείας και στην επικοινωνία με τους πελάτες, ωστόσο εργάζονται για την αποκατάσταση της ομαλής διαχείρισης των αιτημάτων αποζημίωσης.