Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας συμφωνίες για περιουσιακά στοιχεία της Dallbogg

Ακυρώθηκε σύμβαση για την πώληση της DallBogg Pension Insurance Company έναντι 11 εκατ. ευρώ

Βίκυ ΓερασίμουΒίκυ Γερασίμου|9/7/2026
AllSafe
Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας συμφωνίες για περιουσιακά στοιχεία της Dallbogg

Στα “χέρια” της βουλγαρικής εισαγγελίας βρίσκεται σειρά συμφωνιών πώλησης περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής εταιρείας DallBogg, συμβόλαια της οποίας υπήρχαν και στην Ελλάδα και της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί από τον Ιούνιο.

Φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FSC (εποπτική αρχή), Vasil Golemanski, ότι ακυρώθηκε καταρχήν μία σύμβαση με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2025 για την πώληση της DallBogg Pension Insurance Company, θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου στην ασφαλιστική, έναντι σχεδόν 11 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ο Golemanski χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή "ανησυχητική" και ενημέρωσε την εισαγγελία.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και συμφωνίες για την πώληση τριών ακινήτων για τα οποία είχαν υπογραφεί κατά τις ίδιες πηγές προσύμφωνα στα τέλη Μαρτίου, αλλά έγιναν γνωστά μόνο όταν οι αγοραστές προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την επικύρωσή τους. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας, καθώς φέρεται ότι καταβλήθηκαν χρηματικές προκαταβολές σε μετρητά για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, κατά παράβαση των νόμιμων ορίων που ισχύουν στη χώρα για τις συναλλαγές με μετρητά, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων.

Προβλήματα από το 2024

Τα πρώτα “μαύρα συννεφα” στην περίπτωση της Dallbogg, που στην Ελλάδα είχε συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων, αλλά και ασφαλίσεις πέρα από τη Βουλγαρία σε Ρουμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία άρχισαν να φαίνονται το 2024-2025 που η εποπτική αρχή εντόπισε ελλείψεις στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη διακυβέρνηση της DallBogg και ζήτησε από την εταιρεία να λάβει διορθωτικά μέτρα και να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά της. Στις αρχές Απριλίου η FSC αύξησε την εποπτεία της, στις 11 Μαίου κατατέθηκε σχέδιο αναδιάρθρωσης που η εποπτική αρχή έκρινε ανεπαρκές, τον Απρίλιο ο επόπτης απαγόρευσε στην εταιρεία να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία και στις 9 Ιουνίου ανακλήθηκε η άδεια.

Golemanski: Οι αποζημιώσεις συνεχίζονται

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της FSC, Plamen Danailov, δήλωσε ότι τα ενεργά ασφαλιστήρια της εταιρείας μειώνονται κατά 8.000 έως 10.000 την εβδομάδα, καθώς η DallBogg δεν επιτρέπεται πλέον να εκδίδει νέα ασφαλιστήρια. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δικαστικά διορισμένοι διαχειριστές διαπίστωσαν «πλήρες οργανωτικό χάος» στη λειτουργία της εταιρείας και στην επικοινωνία με τους πελάτες, ωστόσο εργάζονται για την αποκατάσταση της ομαλής διαχείρισης των αιτημάτων αποζημίωσης.

Ο κ. Golemanski υπογράμμισε ότι, παρά τα λειτουργικά προβλήματα, τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια παραμένουν σε ισχύ και οι αποζημιώσεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται. Πρόσθεσε στις αρχές Ιουλίου ότι τόσο η FSC όσο και η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία θα δημοσιεύσουν οδηγίες προς τους ασφαλισμένους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων αποζημίωσης.

Ανακοίνωση Επικουρικού κεφαλαίου για την Ελλάδα

Σε ανακοίνωσή του ο εδώ αρμόδιος φορέας, το Επικουρικό Κεφάλαιο, στις 3 Ιουλίου αναφέρει ότι “συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Council of Bureaux (COB) και τα αντίστοιχα Eυρωπαϊκά Εγγυητικά Ταμεία, με σκοπό τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την ομαλή και σύννομη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών αποζημίωσης των ζημιωθέντων.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι σχετικές νομικές παράμετροι, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας των ενεργειών και την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης λύσης για την ικανοποίηση των δικαιούχων αποζημίωσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται στενά για ταχύτερη δυνατή διευθέτηση του ζητήματος. Νεότερη επίσημη ενημέρωση θα δημοσιευθεί μόλις ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις”.


#Ισπανία#Dallbogg#Αποζημιώσεις#Επικουρικό Κεφάλαιο#Οδηγίες
Mega Brokers
Medifirst

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Αστική Ευθύνη
Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή
Διεθνείς Ειδήσεις
Θανατηφόρο ατύχημα με Tesla: Η αντανάκλαση του ήλιου & η ΑΙ
Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Dallbogg: Στη συνεργασία με εποπτικές αρχές και EIOPA η λύση

Dallbogg: Στη συνεργασία με εποπτικές αρχές και EIOPA η λύση

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Οι φυσικές καταστροφές αλλάζουν τον χάρτη της ασφάλισης

Υδρόγειος: Ρεκόρ φερεγγυότητας 245,4% και ισχυρή ανάπτυξη το 2025

Υδρόγειος: Ρεκόρ φερεγγυότητας 245,4% και ισχυρή ανάπτυξη το 2025

Δικαστικές αποφάσεις δίνουν ελπίδες σε ασφαλισμένους Ασπίς-CV που δεν είχαν κάνει αναγγελία

Δικαστικές αποφάσεις δίνουν ελπίδες σε ασφαλισμένους Ασπίς-CV που δεν είχαν κάνει αναγγελία

Ασπίς-Commercial: Ξεκινούν από σήμερα οι προσωρινές διανομές – Δείτε τις οδηγίες

Τι αποζημιώσεις θα δοθούν σε Ασπίς (10%) & Commercial (50%) – Πρόβλημα με 210.000 συμβόλαια

Τί είναι, επιτέλους, αυτή η περιλάλητη “βιωσιμότητα”; 

Τί είναι, επιτέλους, αυτή η περιλάλητη “βιωσιμότητα”; 

Ασφάλιση υγείας: Τι έδειξε η «ακτινογραφία» για τις αυξήσεις

Ασφάλιση υγείας: Τι έδειξε η «ακτινογραφία» για τις αυξήσεις

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνησηEthica

Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα AristurtleEthica

Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικήςMedly

Η ιατρική ακριβείας θεμέλιο της σύγχρονης καρδιαγγειακής ιατρικής

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντροInsurance Daily

Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο