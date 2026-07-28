Τις εξαιρετικές επιδόσεις των συνεργατών της τίμησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο συνέδριο Βορείου Ελλάδος που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Ιουλίου. Πάνω από 200 συνεργάτες από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Κέρκυρα, συμμετείχαν στην εκδήλωση, ο τίτλος της οποίας, «Δυναμώνουμε το όραμά μας», εκφράζει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και τη δέσμευση των ανθρώπων της να τη μετατρέπουν καθημερινά σε πράξη.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν τόσο οι συνεργάτες που πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις και διακρίθηκαν στο Υδρόγειος Club, όσο και εκείνοι που, μέσα από ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συμβάλλουν στη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη της εταιρείας.

«Για περισσότερο από μισό αιώνα, η Υδρόγειος Ασφαλιστική δεν χτίστηκε μόνο πάνω σε αριθμούς. Χτίστηκε πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλία, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό», τόνισε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Αναστάσιος Κασκαρέλης, απευθυνόμενος στους συνεργάτες της εταιρείας. Ο κ. Κασκαρέλης αναφέρθηκε στην ανοδική πορεία της εταιρείας και κάλεσε τους συνεργάτες να εντείνουν την παρουσία και τη δραστηριότητά τους στον ασφαλιστικό κλάδο, τονίζοντας ότι η Υδρόγειος Ασφαλιστική θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα κάθε αναπτυξιακή τους προσπάθεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παύλος Κασκαρέλης, παρουσίασε τα ισχυρά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά και το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των επόμενων ετών. «Το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες και τις προβλέψεις σε όλες τις πτυχές του πλάνου μας: ανάπτυξη και μερίδιο αγοράς, σύνθεση παραγωγής, κερδοφορία και φερεγγυότητα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κασκαρέλης, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα δυναμική εκκίνηση του 2026. Παρουσίασε, επίσης, το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς και την επίδραση των κυβερνητικών μέτρων για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και των νέων μέτρων για την οδική ασφάλεια και τα ανασφάλιστα οχήματα.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την ιδιαίτερα δημιουργική φάση εξέλιξης την οποία διανύει η Εταιρεία και ανέλυσε το στρατηγικό πλάνο της, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο Reale, βασιζόμενο στην ποιοτική ανάπτυξη, την περαιτέρω στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης, τον λειτουργικό μετασχηματισμό της εταιρείας, και, τον πλέον σημαντικότερο πυλώνα, τους ανθρώπους. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με σταθερότητα και συνέπεια, παραμένοντας κοντά στους πελάτες, και τους συνεργάτες μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κασκαρέλης.