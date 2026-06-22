Dallbogg: Η στενή συνεργασία με εποπτικές αρχές και EIOPA

“Πρωτοφανή” ως προς το μέγεθος του προβλήματος αλλά και ως προς τη λύση, χαρακτήρισε για την Ευρώπη την περίπτωση της Dallbog ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της FSC, της βουλγαρικής εποπτικής αρχής, Plamen Danailov, μιλώντας στο κρατικό κανάλι της χώρας. Η DallBogg ήταν η μεγαλύτερη ασφαλιστική γενικών ασφαλίσεων στη Βουλγαρία πριν από την ανάκληση της άδειάς της. Το 2024 κατέγραψε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 527,1 εκατ. λέβα και κατείχε 13,5% μερίδιο αγοράς, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων της χώρας. Η εταιρεία δραστηριοποιούνταν κυρίως στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου , αλλά και σε άλλους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Ισπανία.

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους, μετά την ανάκληση της άδειας τον Ιούνιο του 2026, ο πρόεδρος της βουλγαρικής εποπτικής αρχής (FSC) δήλωσε ότι σχεδόν 900.000 ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια παραμένουν σε ισχύ και προστατεύονται κανονικά μέχρι τη λήξη τους. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, κατά την FSC, υπάρχει έλλειμμα περίπου 280 εκατομμυρίων ευρώ στα τεχνικά αποθεματικά της εταιρείας.

Φαίνεται πως στην περίπτωση της Dallbogg υπήρξε συντονισμός της βουλγαρικής εποπτικής αρχής με τις εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών που η εταιρεία έχει συμβόλαια αλλά και την EIOPA και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει ομαλή “λύση” στο πρόβλημα.

“Επί του παρόντος, η εμπειρία αυτή μελετάται και αναλύεται προκειμένου να εφαρμοστεί στο μέλλον σε παρόμοιες κρίσιμες περιπτώσεις. Η υπόθεση με τη βουλγαρική ασφαλιστική εταιρεία είναι πρωτοφανής στην Ευρώπη όσον αφορά την κλίμακα και τη σοβαρότητα των παραβάσεων, αλλά χάρη στην πλήρη κινητοποίηση της ομάδας FSC, έχει τεθεί υπό έλεγχο και αντιμετωπίζεται με σύνεση. Απόδειξη της υψηλής εμπειρογνωμοσύνης των συναδέλφων μας είναι ότι όλα τα ευρήματά μας επιβεβαιώθηκαν από την EIOPA” . Αυτό δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της FSC, Plamen Danailov, στο κρατικό βουλγαρικό κανάλι.



Η περίπτωση της Dallbogg σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί από τις αρχές αφορά μία ασφαλιστική που λειτουργούσε με σημαντικούς κινδύνους για τους ασφαλισμένους, προβλήματα φερεγγυότητας, ανεπαρκές σχέδιο ανάκαμψης και ενδοομιλικές σχέδιο ανάκαμψης. Το μέγεθος της ήταν τεράστιο, έχοντας 900.000 ασφαλισμένους, όσους είχε κάποτε και η Ασπίδα, σε μία περίοδο που δεν υπήρχαν οι αναγκαίες εποπτικές δικλείδες στην Ελλάδα για να υπάρξει ομαλή μετάβαση για ασφαλισμένους που είχαν εμπιστευτεί στην παλαι ποτέ κραταιά εταιρεία αποταμιεύσεις χρόνων.

Η πορεία προς την ανάκληση

Την 10η.06.2025, η FSC επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στην έκδοση νέων/ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που θα συνάπτονταν στα κράτη – μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ με την εταιρεία Dallbogg που δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 01.07.2025 και για διάστημα τριών μηνών.