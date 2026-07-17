ΕΚΠΑ: Δωρεά 160 εκατ.ευρώ από τις τράπεζες

Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σήμερα από τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία και των τριών Πρυτάνεων, του ΕΚΠΑ καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, του ΑΠΘ καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη και του ΕΜΠ καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο Πανεπιστήμιo Αθηνών, η δωρεά ύψους 130 εκ. ευρώ, η υψηλότερη των τελευταιών δεκαετιών, περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και εργασιών για να ανακαινιστούν οι κτηριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 100.000 φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό του Ιδρύματος.

Παράλληλα, η δωρεά περιλαμβάνει την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο ΑΠΘ με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και την ανακαίνιση του εμβληματικού κτηρίου Γκίνη στο ΕΜΠ.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε τρία μεγάλα και ιστορικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές» Θανάσης Γιάνναρης, οι Πρυτάνεις του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο Πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, καθώς και η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.

«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων…Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης…Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης… Ήδη, θυμίζω ότι από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, έχει ήδη κατανεμηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το γνωστό στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΠΑ, ποσό το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια για συντηρήσεις.Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι τρέχει το πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο, θα έλεγα, εγχείρημα της κατασκευής φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά αλλά και κεντρικά πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε τον στόχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια της κατασκευής 8.500 νέων κλινών για τα παιδιά μας, ένα έργο ΣΔΙΤ το οποίο και αυτό ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια.Σήμερα, λοιπόν, έρχεται αυτό να συνοδευθεί με μία εξαιρετική πρωτοβουλία και των τραπεζών, για να ενισχυθούν τρία ιστορικά ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη έκθεση σε μεγάλο κτηριακό απόθεμα και μάλιστα, θα έλεγα, ταλαιπωρημένο από τον χρόνο.Να επισημάνω στο τέλος ότι είναι η κατεύθυνση του πρωθυπουργού που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια για ισχυροποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, με υποδομές, αλλά και με αύξηση μόνιμου προσωπικού, μελών ΔΕΠ και λοιπές πρόνοιες και για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων».

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος υπογράμμισε σε δήλωσή του « Με ιδιαίτερα χαρά υποδεχόμαστε την μεγαλύτερη δωρεά των τελευταίων δεκαετιών προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ένωση Ελλήνων Τραπεζών και τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ.

Από το 2023 το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών του, έχει αναδείξει ως απολύτως αναγκαία την υλοποίηση μιας σειράς κρίσιμων κτηριακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των αυξανόμενων λειτουργικών, ακαδημαϊκών και φοιτητικών αναγκών του Ιδρύματος. Η δωρεά αυτή θα συμβάλει καθοριστικά για να ανακαινιστούν οι κτηριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από 100.000 φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό του Ιδρύματος.