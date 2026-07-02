Η Allianz επενδύει στη νέα γενιά

Η Allianz συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των νέων στην Ελλάδα, συμμετέχοντας ως Χρυσός Χορηγός στην 6η Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα, τον μεγαλύτερο μαθητικό διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων της χώρας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, προσβλέποντας στην ενίσχυση του οικονομικού εγγραμματισμού, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην εξοικείωση των νέων με την οικονομική επιστήμη και στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών με 4.369 μαθητές και μαθήτριες από 249 Λύκεια της Ελλάδας και της ομογένειας, με το 79% να συμμετέχει για πρώτη φορά.

Περισσότεροι από 1.000 μαθητές προκρίθηκαν στον περιφερειακό γύρο, ενώ 61 διαγωνίστηκαν στον Εθνικό Τελικό στο Κολλέγιο Αθηνών, διεκδικώντας θέση στην ελληνική αποστολή για τον Διεθνή Τελικό στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Τελικού, ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Chief Commercial Officer της Allianz Ελλάδος, συμμετείχε στη δράση «Meet a Mentor», συνομιλώντας με τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη δική του επαγγελματική διαδρομή, τις εμπειρίες του από τη διεθνή αγορά και τις δεξιότητες που απαιτεί ο κόσμος του αύριο. Μέσα από μια προσωπική αφήγηση, ανέδειξε τη σημασία της δια βίου μάθησης, της προσαρμοστικότητας, της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της συνεχούς εξέλιξης, υπογραμμίζοντας ότι οι επαγγελματικές διαδρομές δεν είναι ποτέ γραμμικές και ότι η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στην ικανότητα να μαθαίνει κανείς διαρκώς και να αξιοποιεί τις αλλαγές ως ευκαιρίες.