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ΕΥΡΩΠΗ: ενισχύει τον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου με νέα στελέχη

Ν. Μακρόπουλος : "Στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίζουμε με συνέπεια τη στελέχωση όλων των τμημάτων μας με έμπειρα και ικανά στελέχη της αγοράς"

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|11/6/2026
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ΕΥΡΩΠΗ: ενισχύει τον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου με νέα στελέχη

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας σταθερά την ανοδική της πορεία ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με δύο νέα,δυναμικά στελέχη στον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, ο κ. Λεωνίδας Πραγκαστής αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτου έχοντας ως Αναπληρώτρια, την κ. Αναστασία Μιχαηλίδη.

Ο κ. Λεωνίδας Πραγκαστής διαθέτει πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένα επιτυχημένη διαδρομή ως διακανονιστής ζημιών σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η βαθιά του τεχνογνωσία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Με στοχευμένη και συνεχή εξέλιξη στον ασφαλιστικό τομέα, η κ. Αναστασία Μιχαηλίδη ξεχωρίζει ως μια ιδιαίτερα υποσχόμενη νέα επαγγελματίας.

Ξεκινώντας την καριέρα της από τον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και του back office σε πολυεθνική εταιρεία οδικής βοήθειας, εξελίχθηκε γρήγορα αναλαμβάνοντας καθήκοντα υποστήριξης διακανονισμού ζημιών στον κλάδο, σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Με αφορμή την ένταξη των νέων στελεχών, ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, δήλωσε:

«Καλωσορίζω τον Λεωνίδα και την Αναστασία στην οικογένεια της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστικής και τους εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.Στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίζουμε με συνέπεια τη στελέχωση όλων των τμημάτων μας με έμπειρα και ικανά στελέχη της αγοράς, έχοντας πάντα ως κεντρικό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του δικτύου συνεργατών μας και των πελατών που μας εμπιστεύονται. Είμαι βέβαιος ότι με την τεχνογνωσία και την όρεξή τους για δουλειά, ο Λεωνίδας και η Αναστασία θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των εταιρικών μας στόχων.»

#Ευρωπη Ασφαλιστική#Ασφαλιστική
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