ΕΥΡΩΠΗ: ενισχύει τον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου με νέα στελέχη

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας σταθερά την ανοδική της πορεία ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με δύο νέα,δυναμικά στελέχη στον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, ο κ. Λεωνίδας Πραγκαστής αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτου έχοντας ως Αναπληρώτρια, την κ. Αναστασία Μιχαηλίδη.

Ο κ. Λεωνίδας Πραγκαστής διαθέτει πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένα επιτυχημένη διαδρομή ως διακανονιστής ζημιών σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η βαθιά του τεχνογνωσία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Με στοχευμένη και συνεχή εξέλιξη στον ασφαλιστικό τομέα, η κ. Αναστασία Μιχαηλίδη ξεχωρίζει ως μια ιδιαίτερα υποσχόμενη νέα επαγγελματίας.