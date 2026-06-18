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Η Λ. Κουκόσια Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύων στην Ευρώπη

Ν. Μακρόπουλος: "Ισχυροποιούμε την ηγετική ομάδα των στελεχών μας και ενισχύουμε το όραμα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά"

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|18/6/2026
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Η Λ. Κουκόσια Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύων στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της ηγετικής ομάδας στελεχών της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, συμφωνία συνεργασίας με την οποία η κ. Λένα Κουκόσια εντάσσεται στο δυναμικό της εταιρείας αναλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύντριας Ανάπτυξης Δικτύων.

Η κ. Κουκόσια διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση, έχοντας υπηρετήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Νομαρχία Λάρισας, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία στον ασφαλιστικό κλάδο συνεργαζόμενη με πολλές πολυεθνικές και ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Με αφορμή τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία, ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, δήλωσε σχετικά:

«Καλωσορίζω θερμά την Λένα στο δυναμικό της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και τα στελέχη της εταιρείας μας θα είμαστε όλοι δίπλα της, για να την υποστηρίξουμε στην επίτευξη των στόχων της. Η αποδεδειγμένη εμπειρία, η τεχνογνωσία και ο δυναμισμό της, θα συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του δικτύου των συνεργατών μας.

Είμαι βέβαιος ότι με την ένταξη της Λένας στο δυναμικό μας ισχυροποιούμε την ηγετική ομάδα των στελεχών μας και ενισχύουμε το όραμα της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Εύχομαι στη Λένα ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.»

#Youtube#Ευρωπη Ασφαλιστική#Υπουργείο Δικαιοσύνης#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά
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