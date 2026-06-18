Η Λ. Κουκόσια Διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύων στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της ηγετικής ομάδας στελεχών της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική υπεγράφη σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, συμφωνία συνεργασίας με την οποία η κ. Λένα Κουκόσια εντάσσεται στο δυναμικό της εταιρείας αναλαμβάνοντας τη θέση της Διευθύντριας Ανάπτυξης Δικτύων.

Η κ. Κουκόσια διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Δημόσια Διοίκηση, έχοντας υπηρετήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Νομαρχία Λάρισας, ενώ τα τελευταία 25 χρόνια δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία στον ασφαλιστικό κλάδο συνεργαζόμενη με πολλές πολυεθνικές και ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Με αφορμή τη νέα αυτή στρατηγική συνεργασία, ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, δήλωσε σχετικά: