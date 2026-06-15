Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
NATCAT SUMMIT

Φυσικές καταστροφές: Η θωράκιση της χώρας απαιτεί νέα νοοτροπία

Ο κ. Σταύρος Δημόπουλος επισήμανε ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να γίνει υπόθεση λειτουργίας της ίδιας της κοινωνίας και όχι απλώς ένας τεχνικός όρος

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Φυσικές καταστροφές: Η θωράκιση της χώρας απαιτεί νέα νοοτροπία

Οι δημόσιες υποδομές εκτίθενται ολοένα και περισσότερο στην αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των φυσικών καταστροφών. Την ανάγκη ενίσχυσης τους απέναντι στις ολοένα συχνότερες και εντονότερες φυσικές καταστροφές συζήτησαν με συντονιστή το Χρήστο Γαβαλά, δημοσιογράφο της Morax Media, ο Σταύρος Δημόπουλος, Ειδικός Απεσταλμένος της FUEDI, ο Αλέξανδρος Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Χημικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προϊόντων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο NatCat Summit 2026.

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από τις παραδοσιακές κατασκευές από τσιμέντο σε πράσινες υποδομές που βασίζονται στην οικολογική μηχανική. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα της πόλης The Woodlands στο Τέξας, όπου οι περιοχές που είχαν σχεδιαστεί με βάση τη φυσική διαχείριση υδάτων άντεξαν στις πλημμύρες ενός τυφώνα, ενώ οι νεότερες «γκρι» υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Τόνισε ότι η πρόληψη απαιτεί πολύ λιγότερα χρήματα από την αποκατάσταση. Εστίασε στη σημασία της συντήρησης των υφιστάμενων έργων και στον σχεδιασμό για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τον κλιματικό κίνδυνο.

Ο κ. Σταύρος Δημόπουλος επισήμανε ότι η καταστροφή δεν προκαλείται μόνο από το φαινόμενο αυτό καθ' εαυτό, αλλά από την έλλειψη προετοιμασίας και σχεδιασμού. Παρομοίασε την κατάσταση με την κουλτούρα των Ιαπώνων στους σεισμούς, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα ο κόσμος συχνά αιφνιδιάζεται γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί ανάλογα. Ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή μέσα από τα νούμερα και τις συνέπειές της, καθιστώντας αναγκαία τη συνεργασία όλων των φορέων. Υποστήριξε ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να γίνει υπόθεση λειτουργίας της ίδιας της κοινωνίας και όχι απλώς ένας τεχνικός όρος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανέλυσε πώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να επανεκκινήσουν την οικονομία μιας πληγείσας περιοχής. Ανέφερε ένα εντυπωσιακό στατιστικό: για κάθε 1 ευρώ δημόσιου πόρου που διοχετεύεται μέσω της Τράπεζας, επιστρέφουν στο ΑΕΠ 3,58 ευρώ. Όσον αφορά στη στήριξη στη Θεσσαλία, είπε για το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας με χαμηλότοκα δάνεια, το 75% των οποίων ήταν άτοκα, καλύπτοντας άμεσα τις διαθέσιμες πιστώσεις. Τόνισε ότι η Τράπεζα δεν δίνει μόνο χρήματα, αλλά παρέχει και υποχρεωτική εκπαιδευτική υποστήριξη στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.

Το πάνελ κατέληξε ότι η θωράκιση της χώρας απαιτεί μια νέα νοοτροπία που συνδυάζει τον πράσινο σχεδιασμό, την κοινωνική ετοιμότητα και τα έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι υποδομές να μην είναι απλώς λειτουργικές, αλλά πραγματικά ανθεκτικές στο μέλλον.



#Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα#Κλιματική Αλλαγή#Fuedi#Morax Media#Natcat Summit#Οικονομία#Φυσικές Καταστροφές
Designia
7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΕΤΕΑ

Σχόλια

Φόρτωση...
Imperial Insurance
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Interlife Mare
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

Hielkema, Κωνσταντάς & Σαρρηγεωργίου keynote speakers στο NATCAT Summit 2026

Hielkema, Κωνσταντάς & Σαρρηγεωργίου keynote speakers στο NATCAT Summit 2026

Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

Νερό, κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα

NatCat Summit: Υποδομές, κίνδυνος και πρόληψη

NatCat Summit: Υποδομές, κίνδυνος και πρόληψη

Τα νησιά στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης

Τα νησιά στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης

Swiss Re, Munich Re και Starr φέρνουν την παγκόσμια εμπειρία φυσικών καταστροφών στην Αθήνα

Swiss Re, Munich Re και Starr φέρνουν την παγκόσμια εμπειρία φυσικών καταστροφών στην Αθήνα

NatCat Summit 2026: Η Petra Hielkema της EIOPA στην Αθήνα

NatCat Summit 2026: Η Petra Hielkema της EIOPA στην Αθήνα

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.Insurance Daily

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση