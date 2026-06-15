Οι δημόσιες υποδομές εκτίθενται ολοένα και περισσότερο στην αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των φυσικών καταστροφών. Την ανάγκη ενίσχυσης τους απέναντι στις ολοένα συχνότερες και εντονότερες φυσικές καταστροφές συζήτησαν με συντονιστή το Χρήστο Γαβαλά, δημοσιογράφο της Morax Media, ο Σταύρος Δημόπουλος, Ειδικός Απεσταλμένος της FUEDI, ο Αλέξανδρος Στεφανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Χημικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προϊόντων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο NatCat Summit 2026.

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από τις παραδοσιακές κατασκευές από τσιμέντο σε πράσινες υποδομές που βασίζονται στην οικολογική μηχανική. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα της πόλης The Woodlands στο Τέξας, όπου οι περιοχές που είχαν σχεδιαστεί με βάση τη φυσική διαχείριση υδάτων άντεξαν στις πλημμύρες ενός τυφώνα, ενώ οι νεότερες «γκρι» υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Τόνισε ότι η πρόληψη απαιτεί πολύ λιγότερα χρήματα από την αποκατάσταση. Εστίασε στη σημασία της συντήρησης των υφιστάμενων έργων και στον σχεδιασμό για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τον κλιματικό κίνδυνο.

Ο κ. Σταύρος Δημόπουλος επισήμανε ότι η καταστροφή δεν προκαλείται μόνο από το φαινόμενο αυτό καθ' εαυτό, αλλά από την έλλειψη προετοιμασίας και σχεδιασμού. Παρομοίασε την κατάσταση με την κουλτούρα των Ιαπώνων στους σεισμούς, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα ο κόσμος συχνά αιφνιδιάζεται γιατί δεν έχει εκπαιδευτεί ανάλογα. Ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή μέσα από τα νούμερα και τις συνέπειές της, καθιστώντας αναγκαία τη συνεργασία όλων των φορέων. Υποστήριξε ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να γίνει υπόθεση λειτουργίας της ίδιας της κοινωνίας και όχι απλώς ένας τεχνικός όρος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανέλυσε πώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να επανεκκινήσουν την οικονομία μιας πληγείσας περιοχής. Ανέφερε ένα εντυπωσιακό στατιστικό: για κάθε 1 ευρώ δημόσιου πόρου που διοχετεύεται μέσω της Τράπεζας, επιστρέφουν στο ΑΕΠ 3,58 ευρώ. Όσον αφορά στη στήριξη στη Θεσσαλία, είπε για το πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας με χαμηλότοκα δάνεια, το 75% των οποίων ήταν άτοκα, καλύπτοντας άμεσα τις διαθέσιμες πιστώσεις. Τόνισε ότι η Τράπεζα δεν δίνει μόνο χρήματα, αλλά παρέχει και υποχρεωτική εκπαιδευτική υποστήριξη στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.

Το πάνελ κατέληξε ότι η θωράκιση της χώρας απαιτεί μια νέα νοοτροπία που συνδυάζει τον πράσινο σχεδιασμό, την κοινωνική ετοιμότητα και τα έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε οι υποδομές να μην είναι απλώς λειτουργικές, αλλά πραγματικά ανθεκτικές στο μέλλον.