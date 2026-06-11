Αναγκαία η ενίσχυση των υποδομών

Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών απέναντι στις ολοένα συχνότερες και εντονότερες φυσικές καταστροφές βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης «Δημόσιες Υποδομές Υπό Πίεση», στο πλαίσιο του «NatCat Summit» του Money Review στο ΚΠΙΣΝ. Τη συζήτηση συντόνισε ο Χρήστος Γαβαλάς, δημοσιογράφος της Morax Media, με τη συμμετοχή του Σταύρου Δημόπουλου, Ειδικού Απεσταλμένου της FUEDI, του Αλέξανδρου Στεφανάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή Χημικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, και του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, Γενικού Διευθυντή Χρηματοδοτικών Προϊόντων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο κ. Στεφανάκης ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης σε πιο πράσινες και αποκεντρωμένες υποδομές, οι οποίες θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Όπως σημείωσε, η συζήτηση για το νερό και το αστικό περιβάλλον δεν αφορά θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά συγκεκριμένες παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν την έκθεση των κοινωνιών στους φυσικούς κινδύνους. Αναφερόμενος στον τυφώνα Harvey του 2017 στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε ότι ακόμη και ακραία φαινόμενα που θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνια επιφέρουν πλέον τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα δίκτυα ύδρευσης, επισημαίνοντας ότι η μείωση των απωλειών στα υφιστάμενα συστήματα μπορεί να προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά οφέλη.

Ο κ. Δημόπουλος στάθηκε στη σημασία της προετοιμασίας και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Όπως ανέφερε, σε πολλές περιπτώσεις οι μεγαλύτερες συνέπειες δεν προκύπτουν από το ίδιο το φυσικό φαινόμενο, αλλά από ελλείψεις σε υποδομές, σχεδιασμό και ετοιμότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα και εντονότερα, καθιστώντας αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων. Ως παράδειγμα ανέφερε την Ιαπωνία, όπου η συστηματική εκπαίδευση των πολιτών και οι ασκήσεις ετοιμότητας από νεαρή ηλικία συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελόπουλος παρουσίασε πρωτοβουλίες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας επιχειρήσεων και τοπικών οικονομιών. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα χαμηλότοκης χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, το οποίο συνοδεύτηκε από δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, με στόχο την εκπαίδευση των επιχειρηματιών στη σωστή διαχείριση των κεφαλαίων.

Κλείνοντας τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών προϋποθέτει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ενίσχυση της ανθεκτικότητας.