Το Metropolitan Hospital ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 3ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου «Artificial Intelligence in Cancer Research Summer School», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 3 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Αποκλειστική ελληνική εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό έργο i3LUNG

Η Δ' Ογκολογική Κλινική και το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών του Metropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση της δρ Έλενας Λινάρδου , αποτελούν τον αποκλειστικό εκπρόσωπο της Ελλάδας στο σημαντικό διεθνές ερευνητικό έργο i3LUNG, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon Europe - Health. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην ανάπτυξη μιας προηγμένης πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης ως προβλεπτικού εργαλείου για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα.

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία των δύο πρώτων διοργανώσεων στις Σπέτσες το 2024 και στην Κέρκυρα το 2025, η δράση αυτή έχει πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός διεθνούς εμβέλειας. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με κορυφαία διεθνή κέντρα αριστείας του εξωτερικού, καθώς και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ογκολογία (ESAC Network), της οποίας το Πρότυπο Κέντρο του Metropolitan Hospital αποτελεί ιδρυτικό μέλος.