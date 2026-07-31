Επαγγελματική ασφάλιση: Μεταρρύθμιση με ουσιαστικό αποτύπωμα

Η ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί εθνική επένδυση με θετικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο ανέφερε μιλώντας στην συνεδρίαση της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της βουλής για το σχέδιο νόμου που αφορά στα ΤΕΑ, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου.

Όπως εξήγησε οι ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται ήδη κεφάλαια άνω των 2,3 δισ. ευρώ στον δεύτερο πυλώνα και η ασφαλιστική αγορά αντιμετωπίζει τη μεταρρύθμιση αυτή ως μία εθνική επένδυση στη μακροπρόθεσμη οικονομική ασφάλεια των πολιτών και θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην επιτυχία της.

Η κα Παπασπυροπούλου ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα θετική η θεσμική ουδετερότητα μεταξύ των φορέων καθώς και η συμβολή της Τράπεζας της Ελλάδος ως κοινής εποπτικής αρχής και επισήμανε τη σημασία των ρυθμίσεων για το "ring fencing" και την ανάγκη να μην διευρυνθεί η κανονιστική ασυμμετρία, δεδομένων των υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων (Solvency II) που ήδη έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.