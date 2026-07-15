Head of Distribution στην AIG o Γ. Παπαδάκης

Η AIG ενισχύει τη διοικητική της ομάδα στην Ελλάδα με την ένταξη του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος από τις 13 Ιουλίου 2026 αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Distribution.

Από τη νέα του θέση στην AIG Ελλάδος, θα επικεντρωθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το δίκτυο διαμεσολαβητών της εταιρείας, στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή της πορεία.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έχει πολυετή πορεία και μεγάλη εμπειρία στους τομείς της ανάληψης κινδύνων, της αντασφάλισης, της ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων και της διαχείρισης δικτύων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει συνεργαστεί με σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες, αποκτώντας ουσιαστική γνώση της αγοράς και των δικτύων διανομής.