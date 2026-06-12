Insurance Daily
ERGO
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Allianz επιβράβευσε 24 συνεργάτες με τη χρήση ενός Premium αυτοκινήτου

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε Ασφαλιστικούς Πράκτορες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν το 2025

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|12/6/2026
NN Hellas Orange health
Η Allianz επιβράβευσε 24 συνεργάτες με τη χρήση ενός Premium αυτοκινήτου

Η Allianz, με στόχο να επιβραβεύσει την αφοσίωση και τις επιδόσεις των Συνεργατών του Πρακτορειακού της Δικτύου, διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά τον Διαγωνισμό Αυτοκινήτου «Οδήγησε και εσύ ένα Premium Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε Ασφαλιστικούς Πράκτορες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν το 2025, επιτυγχάνοντας στους ιδιαίτερα απαιτητικούς στόχους νέας παραγωγής.

Ειδικότερα, η Allianz επιβράβευσε 24 κορυφαίους συνεργάτες με τη χρήση ενός Premium αυτοκινήτου, ως ένδειξη εκτίμησης για την εξαιρετική τους απόδοση και συνέπεια. Οι νικητές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός οδηγούν στην επιτυχία.

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι: 4U Ασφαλιστικοί Πράκτορες, DAG Ασφαλιστική, Insharmony, Mmari - El Gkartzoni, JSK Insurance, L.F.G., PCS Group, Αντωνόπουλος Βασίλειος, Ασφαλιστική Φιλοσοφία, Βάθης Χρήστος, Βαρδαξόγλου Αναστάσιος, Γαλανός Εμμανουήλ, Γκουρασάς Ιωάννης, Καμπάνταης Ανδρέας, Κολοβού Παναγιώτα, Μανιατάκος Παναγιώτης, Μαχειμάρη Αθανασία, Μέγκα Πρακτορειακή, Μπακρατσάς Ιωάννης, Συμεωνίδης Αλέξανδρος, Τάγκης Δ., Τζώτζη Αγγελική, Τουλουμτζίδη, Τουπής Αριστείδης.

Ο κ. Γιώργος Γκοτζαγεώργης, Αναπληρωτής Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Allianz Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Οι συνεργάτες μας αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας της Allianz και βασικό παράγοντα της αναπτυξιακής μας πορείας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο διαγωνισμός “Οδήγησε και εσύ ένα Premium Αυτοκίνητο”, επιβραβεύουμε έμπρακτα την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον συνεργασίας, που δημιουργεί ευκαιρίες εξέλιξης και ενισχύει τη δυναμική του δικτύου μας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας».

Η Allianz ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση των συνεργατών της και αναδεικνύει στην πράξη την αξία της προσφοράς και των επιδόσεών τους.

 

#Ασφαλιστική#Αυτοκίνητο#Διαγωνισμός
interasco
Medifirst

Σχόλια

Φόρτωση...
Imperial Insurance
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Interlife Mare
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Ο σύλλογος διαμεσολαβούντων Ηρακλείου συνέβαλε στη σύλληψη του “ασφαλιστή”

Ο σύλλογος διαμεσολαβούντων Ηρακλείου συνέβαλε στη σύλληψη του “ασφαλιστή”

MDRT Annual Meeting 2026: Γνώση, έμπνευση και παγκόσμια δικτύωση

MDRT Annual Meeting 2026: Γνώση, έμπνευση και παγκόσμια δικτύωση

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

ΕΥΡΩΠΗ: ενισχύει τον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου με νέα στελέχη

ΕΥΡΩΠΗ: ενισχύει τον Κλάδο Ζημιών Αυτοκινήτου με νέα στελέχη

Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Φυσικές καταστροφές: Στο 25% στην Ευρώπη στο 5% στην Ελλάδα η ασφαλιστική κάλυψη

Φυσικές καταστροφές: Στο 25% στην Ευρώπη στο 5% στην Ελλάδα η ασφαλιστική κάλυψη

Κ. Κατσαφάδος: Εξετάζονται επιπλέον κίνητρα για την ασφάλιση

Κ. Κατσαφάδος: Εξετάζονται επιπλέον κίνητρα για την ασφάλιση

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.Insurance Daily

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση