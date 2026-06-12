Η Allianz, με στόχο να επιβραβεύσει την αφοσίωση και τις επιδόσεις των Συνεργατών του Πρακτορειακού της Δικτύου, διοργάνωσε για ακόμη μία χρονιά τον Διαγωνισμό Αυτοκινήτου «Οδήγησε και εσύ ένα Premium Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε Ασφαλιστικούς Πράκτορες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν το 2025, επιτυγχάνοντας στους ιδιαίτερα απαιτητικούς στόχους νέας παραγωγής.

Ειδικότερα, η Allianz επιβράβευσε 24 κορυφαίους συνεργάτες με τη χρήση ενός Premium αυτοκινήτου, ως ένδειξη εκτίμησης για την εξαιρετική τους απόδοση και συνέπεια. Οι νικητές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός οδηγούν στην επιτυχία.

Οι νικητές του διαγωνισμού είναι: 4U Ασφαλιστικοί Πράκτορες, DAG Ασφαλιστική, Insharmony, Mmari - El Gkartzoni, JSK Insurance, L.F.G., PCS Group, Αντωνόπουλος Βασίλειος, Ασφαλιστική Φιλοσοφία, Βάθης Χρήστος, Βαρδαξόγλου Αναστάσιος, Γαλανός Εμμανουήλ, Γκουρασάς Ιωάννης, Καμπάνταης Ανδρέας, Κολοβού Παναγιώτα, Μανιατάκος Παναγιώτης, Μαχειμάρη Αθανασία, Μέγκα Πρακτορειακή, Μπακρατσάς Ιωάννης, Συμεωνίδης Αλέξανδρος, Τάγκης Δ., Τζώτζη Αγγελική, Τουλουμτζίδη, Τουπής Αριστείδης.

Ο κ. Γιώργος Γκοτζαγεώργης, Αναπληρωτής Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Allianz Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Οι συνεργάτες μας αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας της Allianz και βασικό παράγοντα της αναπτυξιακής μας πορείας. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως ο διαγωνισμός “Οδήγησε και εσύ ένα Premium Αυτοκίνητο”, επιβραβεύουμε έμπρακτα την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον συνεργασίας, που δημιουργεί ευκαιρίες εξέλιξης και ενισχύει τη δυναμική του δικτύου μας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας».