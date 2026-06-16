Insurance Daily
ΕΘΝΙΚΗ FULL HEALTH VALUE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magenta Insurance: Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις

Νέες κατηγορίες ασφάλισης για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|16/6/2026
NN Hellas Orange health
Magenta Insurance: Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις

Το COSMOTE Insurance εξελίσσεται σε Magenta Insurance και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει με ασφαλιστικές λύσεις για υγεία, ζωή, ταξίδια κι επιχειρήσεις, προσφέροντας πλέον όλα όσα χρειάζεται κανείς για την ασφάλειά του. Για τις νέες κατηγορίες ασφάλισης, το Magenta Insurance εισάγει για πρώτη φορά την προσωποποιημένη ασφάλιση, με έμπειρο ασφαλιστή που σχεδιάζει μαζί με τον ασφαλισμένο τη λύση που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες του.

Ειδικότερα, στο Magenta Insurance μπορεί κανείς να ασφαλιστεί online για:

  • αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κάρτα υγείας

Ο πελάτης συγκρίνει προσφορές από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και ολοκληρώνει την ασφάλισή του σε λίγα λεπτά.

  • κατοικία

Ο πελάτης επιλέγει μεταξύ 3 πακέτων ασφάλισης: α) κτιρίου, β) περιεχομένου, γ) συνδυασμού κτιρίου και περιεχομένου, με τις ασφάλειες που περιλαμβάνουν και κτίριο, να συμμετέχουν στη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Και τα τρία πακέτα περιλαμβάνουν όλες τις καλύψεις που χρειάζεται κανείς, σε πολύ χαμηλή τιμή, και η κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Για πρώτη φορά, προστίθεται η δυνατότητα ραντεβού με έμπειρο ασφαλιστή για τις νέες ασφαλιστικές λύσεις που χρειάζονται προσωπική υποστήριξη - υγείας (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), ζωής, επιχείρησης και ταξιδιών. Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες που διαθέτουν βαθιά ασφαλιστική γνώση και προσφέρουν εξειδικευμένη καθοδήγηση για την επιλογή της κατάλληλης λύσης.

«Το Magenta Insurance είναι μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση που συνδυάζει ψηφιακές δυνατότητες και ανθρώπινη καθοδήγηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να ασφαλιστεί εύκολα, είτε online είτε με τη βοήθεια ασφαλιστή. Θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε το Magenta Insurance με νέες δυνατότητες, νέα προϊόντα και συνεργασίες, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών μας και προσφέροντας κορυφαία εμπειρία», δήλωσε ο επικεφαλής του Magenta Insurance, κ. Διαμαντής Μπουζάνης.

Στο magentainsurance.gr βρίσκει κανείς σε ένα σημείο ό,τι ψάχνει για την ασφάλισή του, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Σε συνεργασία με 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, το Magenta Insurance φέρνει όλα όσα χρειάζεται κανείς για την ασφάλισή του, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού παρόχου, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και εξυπηρέτηση από πιστοποιημένους συμβούλους ασφαλίσεων, που είναι δίπλα στον πελάτη καθημερινά, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να λύσουν κάθε απορία του και να τον βοηθήσουν.

Σημειώνεται πως η μετονομασία από COSMOTE Insurance σε Magenta Insurance δεν επιφέρει κάποια αλλαγή στα ενεργά ασφαλιστήρια των πελατών. Οι παροχές του ασφαλιστηρίου, οι καλύψεις, οι όροι της σύμβασης, οι όροι πληρωμής και η ασφαλιστική εταιρεία παραμένουν ως έχουν.

Με το Magenta Insurance, διευρύνεται το Magenta portfolio της COSMOTE TELEKOM. Μετά το MagentaONE και το MagentaONE Business για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα και τα πολλαπλά προνόμια που προσφέρουν, το πρόγραμμα επιβράβευσης Magenta Moments, αλλά και το Magenta AI που κάνει την τεχνητή νοημοσύνη προσιτή σε όλους, έρχεται το Magenta Insurance για να εμπλουτίσει με λύσεις ασφάλισης το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, δίνοντας επιπλέον αξία στους πελάτες της.

#Υγεία#Cosmote#Cosmote Telekom#Cosmote Insurance#Ασφαλιστική#Αυτοκίνητο#Διαμαντής Μπουζάνης#Ενφια#Κατοικία#Magenta
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
Medifirst

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Ασφαλιστικές Ειδήσεις

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.
Διαμεσολάβηση
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
natcat summit
Η τοπική αυτοδιοίκηση και η ιδιωτική ασφάλιση στο επίκεντρο
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Cypria Life
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Υδρόγειος: Ρεκόρ φερεγγυότητας 245,4% και ισχυρή ανάπτυξη το 2025

Υδρόγειος: Ρεκόρ φερεγγυότητας 245,4% και ισχυρή ανάπτυξη το 2025

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Πώς η κλιματική κρίση αναδιαμορφώνει την προστασία των υποδομών

Η Allianz επιβράβευσε 24 συνεργάτες με τη χρήση ενός Premium αυτοκινήτου

Η Allianz επιβράβευσε 24 συνεργάτες με τη χρήση ενός Premium αυτοκινήτου

Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Συμμαχία κράτους - ιδιωτών στη διαχείριση κινδύνων

Οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο έντονοι

Οι κίνδυνοι γίνονται πιο σύνθετοι και πιο έντονοι

Consolidation game: Ποιοι κυριαρχούν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Consolidation game: Ποιοι κυριαρχούν στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.Insurance Daily

NN Hellas: Η κουλτούρα που οδήγησε στο ιστορικό milestone του €1 δισ.

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση