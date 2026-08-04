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Μετοχές και ΑΚ «άσοι» για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Αν οι εξελίξεις συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, είναι πολύ πιθανό η χρήση του 2026 να αποτελέσει ακόμη μία ιδιαίτερα κερδοφόρα χρονιά για την ασφαλιστική βιομηχανία

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|4/8/2026
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Μετοχές και ΑΚ «άσοι» για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Κατακτώντας το ένα υψηλό μετά το άλλο, το χρηματιστήριο της Αθήνας και η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων δίνουν ισχυρή ώθηση στις ασφαλιστικές εταιρείες για την εξασφάλιση σημαντικών υπεραξιών από τις τοποθετήσεις τους στις χρηματαγορές, ενισχύοντας έτσι τα καθαρά τους αποτελέσματα.

Αν οι εξελίξεις συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, είναι πολύ πιθανό η χρήση του 2026 να αποτελέσει ακόμη μία ιδιαίτερα κερδοφόρα χρονιά για την ασφαλιστική βιομηχανία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε διάστημα έξι μηνών φτάνει το 8,3%, οδηγώντας την αγορά σε υψηλό 17 ετών.

Αντίστοιχα, στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ενεργητικό διαμορφώνεται σε επίπεδα-ρεκόρ των τελευταίων 26 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι προχθές το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων έκλεισε στα 33,362 δισ. ευρώ.

Βέβαια, η περαιτέρω πορεία τόσο των μετοχών όσο και των αμοιβαίων κεφαλαίων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές οικονομικό κλίμα και κυρίως από την πορεία των μεγάλων αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, οι οποίες το τελευταίο διάστημα δέχονται πιέσεις, κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο. Πάντως, η ελληνική αγορά συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις, με το χρηματιστήριο της Αθήνας να καταγράφει άνοδο 29,11% σε ορίζοντα δωδεκαμήνου.

#Ασφαλιστική
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