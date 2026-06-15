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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Στόχος του Magenta Insurance είναι να διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|15/6/2026
NN Hellas Orange health
Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Το COSMOTE Insurance μετονομάστηκε σε Magenta Insurance. Η εφαρμογή εστιάζει στην ευκολία της online ασφάλισης για σύγκριση, οικονομία και ταχύτητα και για πρώτη φορά, στην προσωποποιημένη ασφάλιση με ασφαλιστή.

Στόχος του Magenta Insurance είναι να διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει και να κάνει την ασφάλεια πιο απλή και προσιτή, είτε online για οικονομική και γρήγορη ασφάλιση είτε με τη βοήθεια ασφαλιστή όταν οι ανάγκες ασφάλισής είναι πιο σύνθετες.

Οι online ασφαλίσεις αφορούν:

  • αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κάρτα υγείας
    κατοικία


Πλέον προστίθενται ασφαλιστικές λύσεις που παρέχονται με ραντεβού με ασφαλιστή, για:

  • υγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια,

  • ζωή,

  • επιχειρήσεις

    • Το Magenta Insurance, είναι ένας ψηφιακός ασφαλιστικός σύμβουλος, που κάνει οnline ασφαλίσεις οχημάτων, κατοικίας, πρωτοβάθμιας υγείας και σκάφους.

    Για πρώτη φορά, στο Magenta Insurance μπορείς να κλείσεις ραντεβού με δικό μας ασφαλιστή, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, για να σχεδιάσετε μαζί τη λύση που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.  Η νέα δυνατότητα αφορά ασφαλιστικές κατηγορίες που χρειάζονται πιο προσωπική καθοδήγηση, όπως:

    Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες της COSMOTE Insurance, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια. Το ασφαλιστήριό τους συνεχίζει να ισχύει κανονικά. Ο αριθμός συμβολαίου, οι καλύψεις, οι παροχές, οι όροι, η ασφαλιστική εταιρεία και ο τρόπος πληρωμής παραμένουν όπως έχουν.

    #Cosmote#Cosmote Insurance#Ασφαλιστική#Αυτοκίνητο#Εφαρμογή#Κατοικία#Οικονομία#Magenta
    Designia
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