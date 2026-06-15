Η Cosmote Insurance έγινε Magenta

Το COSMOTE Insurance μετονομάστηκε σε Magenta Insurance. Η εφαρμογή εστιάζει στην ευκολία της online ασφάλισης για σύγκριση, οικονομία και ταχύτητα και για πρώτη φορά, στην προσωποποιημένη ασφάλιση με ασφαλιστή.

Στόχος του Magenta Insurance είναι να διευρύνει τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει και να κάνει την ασφάλεια πιο απλή και προσιτή, είτε online για οικονομική και γρήγορη ασφάλιση είτε με τη βοήθεια ασφαλιστή όταν οι ανάγκες ασφάλισής είναι πιο σύνθετες.

Οι online ασφαλίσεις αφορούν:

αυτοκίνητο, μηχανή, σκάφος, κάρτα υγείας

κατοικία



Πλέον προστίθενται ασφαλιστικές λύσεις που παρέχονται με ραντεβού με ασφαλιστή, για: