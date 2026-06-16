MEGA BROKERS: 3 διακρίσεις στα Interamerican Sales Awards

Η MEGA BROKERS απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Sales Awards της INTERAMERICAN, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αναπτυξιακή της πορεία και την ισχυρή θέση που κατέχει στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βραβεύτηκε στις κατηγορίες:

Εγγεγραμμένα Γενικών Ασφαλίσεων

Εγγεγραμμένα Αστικής Ευθύνης & Λοιπών Ασφαλειών Retail

Εγγεγραμμένα Πυρός Retail

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Τάσος Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος και Εμπορικός Διευθυντής Γιάννης Τζώρτζης και η Διευθύντρια Διοικητικών Λειτουργιών και Οργάνωσης Μαρί-Λωρ Μαμάνη.