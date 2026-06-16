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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

MEGA BROKERS: 3 διακρίσεις στα Interamerican Sales Awards

Οι νέες αυτές διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της MEGA BROKERS στην ελληνική ασφαλιστική αγορά & αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|16/6/2026
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MEGA BROKERS: 3 διακρίσεις στα Interamerican Sales Awards

Η MEGA BROKERS απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Sales Awards της INTERAMERICAN, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αναπτυξιακή της πορεία και την ισχυρή θέση που κατέχει στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία βραβεύτηκε στις κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένα Γενικών Ασφαλίσεων

  • Εγγεγραμμένα Αστικής Ευθύνης & Λοιπών Ασφαλειών Retail

  • Εγγεγραμμένα Πυρός Retail

Τα βραβεία παρέλαβαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Τάσος Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος και Εμπορικός Διευθυντής Γιάννης Τζώρτζης και η Διευθύντρια Διοικητικών Λειτουργιών και Οργάνωσης Μαρί-Λωρ Μαμάνη.

Οι νέες αυτές διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της MEGA BROKERS στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί, με επίκεντρο τη συνεχή υποστήριξη του δικτύου συνεργατών της και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τη μακροχρόνια συνεργασία της εταιρείας με την INTERAMERICAN, μια συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την κοινή δέσμευση για παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Τάσος Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε:

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν για εμάς ιδιαίτερη τιμή και έρχονται ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Interamerican, η οποία συνεχώς ενισχύεται. Στη MEGA BROKERS παραμένουμε προσηλωμένοι στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στη διαρκή ενδυνάμωση του δικτύου μας, συνεχίζοντας με την ίδια συνέπεια την πορεία μας

#Interamerican#Mega Brokers#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Τάσος Χατζηθεοδοσίου
Mega Brokers
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