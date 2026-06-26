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Διάκριση για τη MEGA BROKERS από την Apeiron

Τη MEGA BROKERS εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|26/6/2026
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Διάκριση για τη MEGA BROKERS από την Apeiron

Η MEGA BROKERS τιμήθηκε με το 3ο Βραβείο Παραγωγής για το 2025 στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης της Apeiron Insurance Project, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην Αίγλη Ζαππείου, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ ετών επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην ασφαλιστική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Apeiron Insurance Project βράβευσε τους συνεργάτες που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του δικτύου της, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια, την επαγγελματική προσέγγιση και τα αποτελέσματα που πέτυχαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική συνεργασία που έχει αναπτύξει η MEGA BROKERS με την Apeiron Insurance Project και αποτελεί αναγνώριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσα από κοινό όραμα, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Τη MEGA BROKERS εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Τάσος Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της εταιρείας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε:

«Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη MEGA BROKERS και αντανακλά τη δουλειά, τη συνέπεια και την αφοσίωση του δικτύου συνεργατών και των ανθρώπων μας. Ευχαριστούμε την Apeiron Insurance Project για την αναγνώριση και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, να ενισχύουμε το δίκτυο συνεργατών μας και να δημιουργούμε αξία για τους ασφαλισμένους μας.»

Η βράβευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διακρίσεων που έχει αποσπάσει η MEGA BROKERS μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανάπτυξή της και τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

#Apeiron#Mega Brokers#Ασφαλιστική#Ασφαλιστική Αγορά#Τάσος Χατζηθεοδοσίου
interasco
Atladiki

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