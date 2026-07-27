Σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική καινοτομία και την ανθρώπινη επαφή αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα επιτυχίας. Ο Σπύρος Οικονόμου, Sales Leader του Ομίλου Interamerican, περιγράφει τη στρατηγική που ακολουθεί ο οργανισμός για την επόμενη ημέρα, με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής του πορείας και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους ασφαλισμένους. Με εκτιμώμενη παραγωγή που αναμένεται να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ το 2026, η εταιρεία επενδύει σε ένα ισχυρό πολυκαναλικό μοντέλο διανομής, αξιοποιώντας τόσο τα φυσικά δίκτυα πωλήσεων όσο και τις ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρει η νέα εποχή. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των συνεργατών και αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη, χωρίς να υποκαθιστούν τον καθοριστικό ρόλο της προσωπικής συμβουλευτικής σχέσης και της εμπιστοσύνης.



Πώς αναμένετε να “κλείσει” σε επίπεδο παραγωγής το 2026 και που θα εστιαστεί η στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας το επόμενο διάστημα;

Όλα δείχνουν ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων για τον Όμιλο Interamerican, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε όλα τα κανάλια διανομής, αξιοποιώντας τη δυναμική του αποκλειστικού μας δικτύου, του δικτύου Πρακτόρων και Μεσιτών, του Bancassurance και της ψηφιακής πρωτοπορίας της Anytime. Πιστεύουμε ότι η δύναμη της Interamerican βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το ισορροπημένο πολυκαναλικό μοντέλο, το οποίο μας επιτρέπει να βρισκόμαστε κοντά στον πελάτη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.

Ταυτόχρονα, παραμένουμε σταθεροί στις αρχές της κερδοφόρου ανάπτυξης. Σε μια αγορά όπου συχνά βλέπουμε βραχυπρόθεσμες ή επιθετικές εμπορικές πρακτικές, εμείς επιλέγουμε να αναπτυσσόμαστε με πειθαρχία, διατηρώντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και δημιουργώντας αξία σε βάθος χρόνου. Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία δεν μετριέται στον αριθμό των συμβολαίων, αλλά στην ποιότητα της σχέσης που χτίζεις με τον πελάτη. Στόχος μας είναι να χτίζουμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις, βοηθώντας κάθε άνθρωπο να αποκτήσει το επίπεδο προστασίας που πραγματικά χρειάζεται σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Ποια είναι για εσάς η μεγαλύτερη πρόκληση στο πεδίο των αρμοδιοτήτων σας;

Οι προσδοκίες των καταναλωτών εξελίσσονται διαρκώς και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα. Οι πελάτες ζητούν περισσότερη ταχύτητα, απλούστερες διαδικασίες και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χωρίς να χάνεται η ανθρώπινη επαφή που παραμένει κομβική στην ασφάλιση.

Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη των ομάδων και των συνεργατών μας. Η επένδυση στην εκπαίδευση, στα νέα εργαλεία και στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων είναι προϋπόθεση, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Παράλληλα, σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται μέσω διαφορετικών καναλιών διανομής, ο συντονισμός όλων των δικτύων απαιτεί διαρκή συνεργασία και ευθυγράμμιση. Στόχος είναι κάθε κανάλι να αξιοποιεί τα δικά του πλεονεκτήματα, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα και προσφέροντας μια ενιαία omnichannel εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής.

Τελικά, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να πετυχαίνεις τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την αξία. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αυξάνουμε την παραγωγή μας, αλλά να το κάνουμε με τρόπο που δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία στους ασφαλισμένους μας, στους ανθρώπους μας και την εταιρεία.

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει την εμπειρία του πελάτη;

Σαφώς και αλλάζει, τόσο για τον τελικό πελάτη όσο και για τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ενημερώνονται, συγκρίνουν επιλογές και λαμβάνουν αποφάσεις για την ασφάλισή τους.

Στη διαδικασία επιλογής μιας ασφαλιστικής λύσης, ο πελάτης έχει πλέον πολύ πιο ενεργό ρόλο. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ευκολότερη από ποτέ και οι άνθρωποι μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για καλύψεις, παροχές και εναλλακτικές επιλογές. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου. Αντίθετα, αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της σωστής καθοδήγησης, της κατανόησης των εξατομικευμένων αναγκών του πελάτη και της δυνατότητας να προτείνει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση.