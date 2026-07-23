Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων Μονοπρόσωπη Α.Ε. εφεξής «NBG Μεσίτες Ασφαλίσεων» έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους φορείς της αγοράς. Με αφετηρία το 2004 ως Probank Μεσίτες και την ένταξή της στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας το 2013, η εταιρεία μετεξελίχθηκε σε έναν οργανισμό με εξειδίκευση στην παροχή λύσεων για σύνθετους επιχειρηματικούς κινδύνους.
Η «εκτόξευση» των μεγεθών και η στρατηγική ηγεσία
Η πορεία της εταιρείας την τελευταία πενταετία (2021-2025) χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή οικονομική μεγέθυνση, η οποία επετεύχθη αποκλειστικά μέσω οργανικής ανάπτυξης. Υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Τριαντούλη, η εταιρεία πέτυχε να τετραπλασιάσει τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) και να τριπλασιάσει τις προμήθειές της, φτάνοντας το 2025 σε παραγωγή μικτών ασφαλίστρων ύψους 23,9 εκατ. ευρώ.
Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η NBG Μεσίτες έχει επενδύσει σε εξειδικευμένα «tailor made» προϊόντα, όπως ασφαλίσεις Πιστώσεων, Εγγυήσεων, Cyber Insurance και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, καλύπτοντας τις ανάγκες επιχειρηματικών πελατών υψηλών απαιτήσεων.
Διαχείριση κρίσεων και διακρίσεις
Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η ικανότητά της στη διαχείριση πολύπλοκων αποζημιώσεων. Το 2023 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, καθώς η εταιρεία διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία απαιτήσεις που προέκυψαν από την κακοκαιρία Daniel και τις δασικές πυρκαγιές για λογαριασμό σημαντικών πελατών, όπως διαχειριστές NPL’s.
Αυτή η επιχειρησιακή επάρκεια αναγνωρίστηκε και επίσημα το 2025 στα FM Insurance Awards, όπου η NBG Μεσίτες κατέκτησε το 3ο Βραβείο στην κατηγορία Business Development, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της τροχιά.
Ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακός μετασχηματισμός
Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται η διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η εταιρεία εστιάζει στην προσέλκυση νέων στελεχών και στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, τόσο σε ασφαλιστικές γνώσεις όσο και σε ψηφιακές δεξιότητες. Η φιλοσοφία αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και την αποτελεσματική επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
Το βλέμμα στο μέλλον: Διεθνής επέκταση και ESG
Με την πλήρη στήριξη και τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας, η NBG Μεσίτες σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της σε νέες αγορές. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο (υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών), ενώ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εγκρίσεων για την έναρξη δραστηριότητας υπό το ίδιο ως άνω καθεστώς σε ευρωπαϊκή χώρα.
Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG παραμένουν στο επίκεντρο. Η ευθυγράμμιση με τη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας μεταφράζεται στην προώθηση ασφαλιστικών λύσεων που υποστηρίζουν την πράσινη μετάβαση και την περιβαλλοντική συμμόρφωση των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι η κερδοφορία μπορεί να συμβαδίζει με την κοινωνική υπευθυνότητα.
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