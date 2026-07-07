Νέος Γενικός Διευθυντής στο ΕΙΑΣ ο Α. Τζικόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοινώνει ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο κ. Αργύρης Τζικόπουλος.

Ο κ. Αργύρης Τζικόπουλος διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην ηγεσία οργανισμών εκπαίδευσης και κοινωνικού αντίκτυπου, με σημαντικό αποτύπωμα στον σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Έχει διακριθεί για την ικανότητά του να συνδυάζει στρατηγική σκέψη με αποτελεσματική εκτέλεση, ενισχύοντας συστηματικά τη βιωσιμότητα και την αναπτυξιακή πορεία των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιείται.

Κατά τη θητεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος του Junior Achievement Greece, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση της παρουσίας του οργανισμού σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική του εμβέλεια, τα οικονομικά του μεγέθη και το δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών.

Η ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης από τον κ. Τζικόπουλο σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το ΕΙΑΣ, σε ένα περιβάλλον όπου ο ασφαλιστικός κλάδος μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς και οι απαιτήσεις για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και πιο σύνθετες. Το Ινστιτούτο παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του να αποτελεί τον βασικό φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς, επενδύοντας σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, στην εξωστρέφεια και στη δημιουργία νέων συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Νίκος Σωφρονάς, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΕΙΑΣ από το 2017, έχει συνδέσει το όνομά του με μια από τις πλέον δημιουργικές και παραγωγικές περιόδους στην ιστορία του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, στη διεύρυνση των συνεργασιών με την ασφαλιστική αγορά και ακαδημαϊκούς φορείς, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του οργανισμού και στην περαιτέρω καθιέρωση του ΕΙΑΣ ως σημείου αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου. Με όραμα, συνέπεια, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, στήριξε το Ινστιτούτο διατηρώντας σταθερά την ποιότητα, την αξιοπιστία και τον θεσμικό ρόλο του ΕΙΑΣ τόσο σε περιόδους σημαντικών προκλήσεων όσο και σε περιόδους ανάπτυξης και μετασχηματισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη θεσμική του ενδυνάμωση και στη διαρκή εξέλιξή του.