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Ο Ersin Pak CEO στην Allianz Ελλάδος

Ο κ. Βασίλης Χριστίδης, αναλαμβάνει τη θέση του Head of Commercial Transformation στην Allianz S.p.A. (Allianz Italia)

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|24/7/2026
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Ο Ersin Pak CEO στην Allianz Ελλάδος

Η Allianz Ελλάδος ανακοινώνει αλλαγή στην ηγεσία της εταιρίας, με τον κ. Ersin Pak να αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη (Allianz Ελλάδος) την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο κ. Ersin Pak διαδέχεται τον κ. Βασίλη Χριστίδη, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η τοποθέτηση αυτή υποστηρίζει μια δομημένη διαδικασία διαδοχής της ηγεσίας, η οποία βασίζεται στη στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ). Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχή εστίαση της Allianz στην ενίσχυση της ανάπτυξής της και της θέσης της στην ελληνική αγορά.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την πρόθεση της ΕΤΕ να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Allianz Ελλάδος, καθώς και μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία bancassurance. Στόχος της είναι να καταστήσει τις ασφαλιστικές και αποταμιευτικές λύσεις πιο απλές και πιο προσιτές για τους πελάτες, διευρύνοντας την πρόσβαση σε καλύψεις ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων. Καθώς η Allianz Ελλάδος εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, ο κ. Ersin Pak βρίσκεται στην ιδανική θέση για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της συνεργασίας με την ΕΤΕ και να προωθήσει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της εταιρίας.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο κ. Pak έχει ηγηθεί εξαγορών, έχει διαχειριστεί διαδικασίες ενοποίησης και έχει υλοποιήσει προγράμματα μετασχηματισμού, διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς των συντάξεων, των ασφαλίσεων ζωής και των γενικών ασφαλίσεων. Σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer) της Allianz Türkiye.

Ο κ. Χριστίδης ηγείται της Allianz Ελλάδος από το 2024, κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής περιόδου ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρίας. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα συνεργαστεί στενά με τον κ. Pak, προκειμένου να υποστηρίξει μια ομαλή και δομημένη μετάβαση ενόψει της επίσημης παράδοσης των καθηκόντων. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο κ. Χριστίδης θα αναλάβει νέο ρόλο ως Head of Commercial Transformation στην Allianz S.p.A. (Allianz Italia).

Η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για την Allianz Ελλάδος, καθώς η εταιρία εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο και δημιουργεί σημαντικές νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά, τους πελάτες και τους ανθρώπους της.

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