Η ελληνική ασφαλιστική αγορά Ζωής και Υγείας κατέγραψε σημαντική άνοδο το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να αγγίζει τα 933,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη έπαιξε η διαμόρφωση των δικτύων διανομής, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετική δυναμική ανάμεσα στις ατομικές και τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Στον τομέα των ατομικών ασφαλίσεων, το Bancassurance αναδείχθηκε ως το κυρίαρχο κανάλι διανομής, συγκεντρώνοντας το 46,5% της παραγωγής (339,1 εκατ. €) και καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 44,4%. Ακολουθούν τα δίκτυα και πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με μερίδιο 33,5% και παραγωγή 244,1 εκατ. €, σημειώνοντας άνοδο 12%. Τα δίκτυα μη αποκλειστικής συνεργασίας κατέχουν το 17,7% της αγοράς. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι άμεσες πωλήσεις μέσω διαδικτύου παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,001% της παραγωγής.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά στις ομαδικές ασφαλίσεις. Εδώ, τα Δίκτυα και Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας κατέχουν την πρώτη θέση με ποσοστό 41% (83,5 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 23,1%. Πολύ ισχυρή παρουσία έχουν επίσης οι άμεσες πωλήσεις (μέσω έδρας, corporate sales και υπαλλήλων), οι οποίες καλύπτουν το 25,2% της παραγωγής.

Αντίθετα με τις ατομικές ασφαλίσεις, το Bancassurance στις ομαδικές παρουσίασε πτώση 5,3%, περιορίζοντας το μερίδιό του στο 10,4%. Οι μεσίτες ασφαλίσεων διατήρησαν ένα σταθερό μερίδιο περίπου 9,2%.