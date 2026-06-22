Insurance Daily
ΕΘΝΙΚΗ FULL HEALTH VALUE
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 22 - 26 Ιουνίου

Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν από τον ΕΦΚΑ 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|22/6/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
Οι καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 22 - 26 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουνίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ σε 2.684.952 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 22 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

  • Στις 25 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.

  • Από τις 22 έως 26 Ιουνίου θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ:

2. Από τη ΔΥΠΑ:

  • 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

  • 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.


#Δυπα#Εφκα
Mega Brokers
Minetta

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)
Διαμεσολάβηση

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

Ασφαλιστικές Ειδήσεις
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών
Συνεντεύξεις
Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών
Διαμεσολάβηση
Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)
Διαμεσολάβηση
Νέα γενιά ασφαλιστών: Έρχεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για είσοδο στο επάγγελμα
Interlife Mare
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 25 έως 29 Μαΐου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 25 έως 29 Μαΐου

Τι πληρώνουν ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ 18-22 Μαΐου

Τι πληρώνουν ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ 18-22 Μαΐου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου

Υπουργείο Εργασίας: Νέο σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών

Υπουργείο Εργασίας: Νέο σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών

Ιστορικό ρεκόρ έχει πετύχει η Ελλάδα στη μείωση χρέους

Ιστορικό ρεκόρ έχει πετύχει η Ελλάδα στη μείωση χρέους

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 5-9 Ιανουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 5-9 Ιανουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 1 έως 5 Δεκεμβρίου

ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση άνω των 10 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων

ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση άνω των 10 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)Insurance Daily

Οι 15 μεσίτες και πράκτορες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2025)

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best WorkplacesEthica

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: 2η θέση στη λίστα Best Workplaces

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστώνInsurance Daily

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Ποσά & οδηγίες για τις επιδοτήσεις ασφαλιστών

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best WorkplacesEthica

XM: Πρωτιά για το εργασιακό περιβάλλον του Ομίλου στα Best Workplaces

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστώνInsurance Daily

Τα “συν” και τα “πλην” των ασφαλιστών

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia HospitalityEthica

Περιβαλλοντικές δράσεις από Avant Mar και Grivalia Hospitality

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)Insurance Daily

Οι 50 κορυφαίοι Μεσίτες & Πράκτορες της Ασφαλιστικής Αγοράς (2024)

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβασηEthica

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση