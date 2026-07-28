Τι ορίζει υπουργική απόφαση για την άδεια μητρότητας

Η νέα Υπουργική Απόφαση για την ειδική άδεια και παροχή προστασίας της μητρότητας εισάγει ένα πλαίσιο έξι βασικών αξόνων, που σύμφωνα με το υπουργείο έχει σαν στόχο την επέκταση της παροχής σε ακόμη περισσότερες εργαζόμενες μητέρες, την άρση στρεβλώσεων και την ενίσχυση της ισότητας στην εργασία.

«Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες. Έχουμε ήδη λάβει σειρά μέτρων όπως η διεύρυνση της άδειας μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες καθώς και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη μητρότητα, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών με γνώμονα την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», δήλωσε η κα Κεραμέως.

Οι έξι βασικοί άξονες της Υπουργικής Απόφασης έχουν ως εξής:

Προσαρμογή της χορήγησης της ειδικής άδειας μητρότητας για θετές μητέρες. Με τη νέα ρύθμιση πλέον καθίσταται δυνατή η χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά εν συνεχεία υιοθέτησαν το τέκνο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας ακόμη και αν η μητέρα έχει επιστρέψει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα στην εργασία της. Η ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τη χρονική απόκλιση που δύναται να μεσολαβεί μεταξύ της ανάληψης της φροντίδας τέκνου στο πλαίσιο αναδοχής και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υιοθεσίας.