Insurance Daily
Generali 2026 140 Χρόνια
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

20 έως 24 Ιουλίου οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|20/7/2026
Groumama Ασφάλεια Αυτοκινήτου
20 έως 24 Ιουλίου οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

  • Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

#Δυπα#Εφκα
interasco
Atladiki

Σχόλια

Φόρτωση...
Cover Insurance
Top 5 Trending
Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη
asfalistikomarketing

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Συνεντεύξεις
Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα
Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 40 χρόνια ΕΣΑΠΕ
Ειδήσεις
Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ
Υγεία
Εθνικό Σχέδιο Υγείας 2035: Η αναγκαία μεταρρύθμιση
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.

Δεν spamάρουμεΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+11.000 Εγγεγραμένοι επαγγελματίες

Σχετικά Άρθρα

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 6-10 Ιουλίου

Τι πληρώνουν e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 6-10 Ιουλίου

29/6 έως 3/7 οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

29/6 έως 3/7 οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Οι καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 22 - 26 Ιουνίου

Οι καταβολές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ 22 - 26 Ιουνίου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 25 έως 29 Μαΐου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 25 έως 29 Μαΐου

Τι πληρώνουν ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ 18-22 Μαΐου

Τι πληρώνουν ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ 18-22 Μαΐου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ με τα "ανοιχτά" επαγγελματικά ταμεία

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ με τα "ανοιχτά" επαγγελματικά ταμεία

Υπουργείο Εργασίας: Νέο σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών

Υπουργείο Εργασίας: Νέο σχέδιο νόμου για την ισότητα αμοιβών

Δικτυακό περιεχόμενο

MORAX MEDIA NETWORK

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχηInsurance Daily

Καριέρα και ασφαλιστική αγορά: Τι λένε 10 στελέχη

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketingEthica

Αλ. Πάλλη (CSR Hellas): Η βιωσιμότητα δεν είναι εργαλείο marketing

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνοMedly

Το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα ΔωδεκάνησαInsurance Daily

Ασφάλεια χωρίς αποστάσεις: Το στοίχημα της Interamerican στα Δωδεκάνησα

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026Ethica

Bραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο ΠειραιώςMedly

Νέο ΔΣ στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σInsurance Daily

Υποχρεωτική ασφάλιση με κάλυψη 50.000 ευρώ για ηλεκτρικά πατίνια σε ν/σ

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025Ethica

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ ΑκρόπολιςMedly

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: στηρίζει το Ράλλυ Ακρόπολις

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφήInsurance Daily

Πετράλωνα: Το ατύχημα που υπενθύμισε ότι η διαχείριση του κινδύνου ξεκινά πριν από την πρώτη εκσκαφή