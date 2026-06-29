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29/6 έως 3/7 οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|29/6/2026
Athinaiki
29/6 έως 3/7 οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.

  • Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021.

  • Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026

  • Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

  • 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

#Δυπα#Εφκα
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