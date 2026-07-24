Μετά από έρευνα που διεξήχθη με την υποστήριξη εξωτερικού νομικού συμβούλου, το Συμβούλιο των Lloyd’s κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου των Lloyd’s, John Neal, ήταν σημαντικά κατώτερη των προτύπων που αναμένονταν από τα ανώτερα στελέχη των Lloyd’s και ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα της Εταιρείας και της αγοράς των Lloyd’s.

Ευρήματα σχετικά με την έρευνα

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το Συμβούλιο των Lloyd’s διαπίστωσε ότι η σχέση μεταξύ του κ. Neal και της πρώην Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων, Rebekah Clement, ήταν αρκετά στενή κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στα Lloyd’s, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργεί αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό δεν αποκαλύφθηκε ούτε από τον κ. Neal ούτε από την κα Clement.

Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι αυτή η παράλειψη γνωστοποίησης συνιστούσε παραβίαση τόσο από τον κ. Neal όσο και από την κα Clement της παγκόσμιας πολιτικής και των διαδικασιών συμμόρφωσης των Lloyd’s, οι οποίες αναφέρουν σαφώς ότι κάθε σύγκρουση συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της αντιληπτής σύγκρουσης συμφερόντων, πρέπει να γνωστοποιείται. Αυτή η παράλειψη συμμόρφωσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ευκαιρίας για τα Lloyd’s να λάβουν μέτρα για τη διαχείριση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ανώτερα στελέχη της Lloyd’s εξέφρασαν ανησυχίες απευθείας στον κ. Neal κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην Lloyd’s σχετικά με τη φύση της σχέσης του με την κα Clement. Ο κ. Neal αναγνώρισε τόσο τις ανησυχίες όσο και τις ευθύνες του απέναντι στην Lloyd’s. Δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία ουσιαστικής αλλαγής στη συμπεριφορά του κ. Neal στη συνέχεια.

Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία του κ. Neal να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, αφού είχαν τεθεί απευθείας σε αυτόν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ήταν σημαντικά κατώτερη των προτύπων κρίσης, διαφάνειας και λογοδοσίας που αναμένονται από έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο της Lloyd’s. Επιπλέον, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι ο κ. Neal δεν διασφάλισε ότι ορισμένες αναφορές καταγγελιών που έγιναν τον Νοέμβριο του 2023 χειρίστηκαν σωστά σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η συμπεριφορά του κ. Neal συνιστά επομένως παραβίαση της πολιτικής συμμόρφωσης της Lloyd’s και της σύμβασης εργασίας του. Επιπλέον, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κα Clement θα έπρεπε να είχε τροποποιήσει τη συμπεριφορά της, δεδομένου ότι γνώριζε φήμες σχετικά με τη φύση της σχέσης της με τον κ. Neal και θα έπρεπε να είχε αποκαλύψει την αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων με τον κ. Neal. Η συμπεριφορά τόσο του κ. Neal όσο και της κας Clement είχε ως αποτέλεσμα τη ζημία στη φήμη της Lloyd’s Corporation και της αγοράς της Lloyd’s.

Η έρευνα δεν βρήκε αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κ. Neal και η κα Clement είχαν ρομαντική σχέση κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στην Lloyd’s. Η έρευνα δεν βρήκε στοιχεία για παραλείψεις στις διαδικασίες σχετικά με την προαγωγή της κας Clement στον ρόλο της Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων.

Αναφορές καταγγελιών

Τον Οκτώβριο του 2025, η Lloyd’s εντόπισε παραλείψεις στην τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών της σχετικά με τον χειρισμό και την κλιμάκωση ορισμένων αναφορών καταγγελιών τον Νοέμβριο του 2023.