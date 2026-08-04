Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σταθερός και υπερήφανος υποστηρικτής του πολύτιμου έργου του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ, με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, βρίσκεται και φέτος στο πλευρό της, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Οι εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές που δυστυχώς ξέσπασαν για άλλη μία χρονιά, δοκιμάζουν την ετοιμότητα της ΑΝΙΜΑ η οποία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες άγρια ζώα που έχουν πληγεί σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ, οι πυρκαγιές αποτελούν μεγάλης κλίμακας διαταραχές που μεταβάλλουν δραματικά το τοπίο καθώς και τις παραμέτρους των οικοσυστημάτων. Ως συνέπεια, αποσταθεροποιούνται οι λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και επέρχονται μεταβολές στη δομή και τη σύνθεση των φυτικών και ζωικών βιοκοινοτήτων. Οι πληθυσμοί ζώων και φυτών υφίστανται απότομη και ραγδαία μείωση ενώ οι αλλαγές του εδάφους μετά από μία πυρκαγιά συνεχίζουν να επηρεάζουν τους οργανισμούς καιρό μετά το γεγονός.

Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο εμφανείς στα ζώα που περιθάλπει η ΑΝΙΜΑ. Κάθε καλοκαίρι, εκατοντάδες άγρια ζώα φτάνουν στις εγκαταστάσεις της με εγκαύματα, σοβαρή αφυδάτωση και εξάντληση από τον καύσωνα. Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται, ο ρόλος της ΑΝΙΜΑ γίνεται πιο κρίσιμος καθώς προσφέρει άμεση φροντίδα στην άγρια ζωή που πλήττεται από την κλιματική κρίση.