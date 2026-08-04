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Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: στο πλευρό της ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση πυρόπληκτων άγριων ζώων

Συμβάλλει ενεργά σε περιοχές όπου άγρια ζώα επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Insurancedaily NewsroomInsurancedaily Newsroom|4/8/2026
Athinaiki
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: στο πλευρό της ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση πυρόπληκτων άγριων ζώων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σταθερός και υπερήφανος υποστηρικτής του πολύτιμου έργου του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ, με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, βρίσκεται και φέτος στο πλευρό της, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Οι εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές που δυστυχώς ξέσπασαν για άλλη μία χρονιά, δοκιμάζουν την ετοιμότητα της ΑΝΙΜΑ η οποία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες άγρια ζώα που έχουν πληγεί σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΠΑ, οι πυρκαγιές αποτελούν μεγάλης κλίμακας διαταραχές που μεταβάλλουν δραματικά το τοπίο καθώς και τις παραμέτρους των οικοσυστημάτων. Ως συνέπεια, αποσταθεροποιούνται οι λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και επέρχονται μεταβολές στη δομή και τη σύνθεση των φυτικών και ζωικών βιοκοινοτήτων. Οι πληθυσμοί ζώων και φυτών υφίστανται απότομη και ραγδαία μείωση ενώ οι αλλαγές του εδάφους μετά από μία πυρκαγιά συνεχίζουν να επηρεάζουν τους οργανισμούς καιρό μετά το γεγονός.

Την ίδια στιγμή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο εμφανείς στα ζώα που περιθάλπει η ΑΝΙΜΑ. Κάθε καλοκαίρι, εκατοντάδες άγρια ζώα φτάνουν στις εγκαταστάσεις της με εγκαύματα, σοβαρή αφυδάτωση και εξάντληση από τον καύσωνα. Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται, ο ρόλος της ΑΝΙΜΑ γίνεται πιο κρίσιμος καθώς προσφέρει άμεση φροντίδα στην άγρια ζωή που πλήττεται από την κλιματική κρίση.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Ως Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή και δέσμευσή μας να είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία και το περιβάλλον, αναλαμβάνουμε την κάλυψη μέρους των οικονομικών αναγκών της ΑΝΙΜΑ η οποία κάθε χρόνο δέχεται όλο και περισσότερα ζώα για περίθαλψη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθιστώντας το έργο των φροντιστών και των κτηνιάτρων ολοένα και πιο απαιτητικό. Η ΑΝΙΜΑ έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη φροντίδα της άγριας ζωής και έτσι χιλιάδες πολίτες απευθύνονται σε αυτήν για πληροφορίες και καθοδήγηση. Η έρευνα είναι αναγκαία για την κατανόηση των προβλημάτων της άγριας ζωής και της κατάστασής της στην Ελλάδα, απαιτώντας ολοένα και αυξανόμενους πόρους. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επανάκαμψη της λειτουργίας των οικοσυστημάτων υποστηρίζοντας το έργο των εθελοντών, των κτηνιάτρων, των βιολόγων, των δασολόγων και των ειδικών επιστημόνων της ΑΝΙΜΑ που αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή του φορέα.»

Η συγκεκριμένη δράση του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη συνδέεται άμεσα με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 14: Ζωή στη Στεριά

Η Μαρία Γανωτή, Πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, σε ευχαριστήρια επιστολή της δήλωσε: «Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την εκ νέου στήριξη του έργου μας. Η συμβολή σας στη διάσωση και περίθαλψη της ελληνικής φύσης και πανίδας μέσω της ενίσχυσης του φορέα μας, είναι πολύτιμη και σας είμαστε ευγνώμονες. Η συμπαράστασή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε σε μία δύσκολη περίοδο όπως αυτή με τους καύσωνες και τις δασικές πυρκαγιές

#Εκπα#Ομιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη#Esg#Ανιμα#Ερευνα
ΔΥΝΑΜΙΣ 2026
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