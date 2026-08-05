Τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες των κατοίκων της Κρήτης μετά τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου, αλλά και της Θεσσαλίας μετά την καταιγίδα Ντάνιελ, ανέδειξε η έρευνα πεδίου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Βοηθώντας τα σπιτικά να γίνουν ανθεκτικά στην πληττόμενη από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα Ελλάδα» (Helping Homes). Τα βασικά ευρήματα και οι προτάσεις πολιτικής παρουσιάστηκαν στις αρχές Ιουλίου σε εκδήλωση του Οργανισμού INZEB στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ της αποκατάστασης μετά από μια φυσική καταστροφή και της ανάγκης για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών κατοικιών και κοινοτήτων, ικανών να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων φαινομένων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου που διεξήχθη στην Κρήτη και τη Θεσσαλία, αναδεικνύοντας τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που έχουν οι φυσικές καταστροφές όχι μόνο στις κατοικίες, αλλά και στην καθημερινότητα, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ο Γιάννης Αναστασάκης, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, πρώην Aντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κοινωνιών απέναντι στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις: «Η ανθεκτικότητα δεν μετριέται μόνο σε κυβικά σκυροδέματος ή σε ενεργειακές κλάσεις. Μετριέται στην ικανότητα μιας κοινωνίας να προστατεύει τους ανθρώπους της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της εποχής μας».

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας πεδίου ανέδειξαν κοινά μοτίβα στις κοινωνικές, ψυχολογικές και στεγαστικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, ανεξάρτητα από το αν αυτές προκαλούνται από σεισμό ή ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η απώλεια ή η σοβαρή ζημιά της κατοικίας αναδεικνύεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αποσταθεροποίησης της καθημερινότητας των πληγέντων, επηρεάζοντας το αίσθημα ασφάλειας, τη συνέχιση της ζωής τους και την ψυχολογική τους ισορροπία. Παράλληλα, η παρατεταμένη παραμονή σε προσωρινές συνθήκες διαβίωσης, όπως η φιλοξενία, οι προσωρινοί οικίσκοι ή οι μερικώς αποκατεστημένες κατοικίες, επιβαρύνει μακροπρόθεσμα την κοινωνική ανθεκτικότητα των κοινοτήτων.

Η έρευνα καταγράφει μια μετατόπιση στις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την κατοικία: η ανάγκη για μεγαλύτερα σπίτια υποχωρεί απέναντι στην ανάγκη για ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές κατοικίες, ικανές να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Παράλληλα, καταγράφεται η ανάγκη για διαρκή ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πληγέντων, καθώς ο φόβος και η ανασφάλεια παραμένουν έντονα συναισθήματα ακόμη και χρόνια μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής.